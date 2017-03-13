"Маски-шоу" со стрельбой устроили перевозчики денег алматинской букмекерской конторы

Разбойное нападение на самих себя организовали перевозчики денег букмекерской конторы , передает , передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ДВД ЮКО.





7 марта в Ордабасинский РОВД поступило сообщение о совершении разбойного нападения на автомашину Toyota, перевозившую деньги одной из букмекерских контор в Алматы. Полицейские установили со слов двоих потерпевших, что ночью на трассе Шымкент-Самара их машину подрезал автомобиль Toyota Prado, в котором сидели люди в масках. Они выстрелами из оружия вынудили их остановиться. После чего, угрожая физической расправой и оружием, нападавшие забрали у потерпевших 6 миллионов тенге и скрылись с места преступления.





Данный факт зарегистрировали в ЕРДР Ордабасинкого РОВД по статье 192 УК РК «Разбой». На поиски подозреваемых был ориентировали весь личный состав полиции ДВД ЮКО.





При проведении следственно-оперативных мероприятий полицейские пришли к выводу, что потерпевшие сообщили ложную информацию о преступлении. Вместе с третьим соучастником преступления подозреваемых задержали сотрудники Байдибекского РОВД и доставили в отдел полиции, где те признались, что инсценировали разбойное нападение, чтобы забрать деньги себе. Полицейские обнаружили украденные деньги в доме одного из задержанных.





По данному факту возбуждено уголовное дело по трем статьям УК РК: 189 - «Присвоение или растрата вверенного чужого имущества», 287 - «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств» и 419 - «Заведомо ложный донос». Подозреваемые, жители Туркестана, 1985 и 1986 г.р. арестованы.