Обнаружено блокирование рекламы на сайте

Уважаемые пользователи,

создатели сайта не желают превращать его в свалку рекламы, но для существования нашего сайта необходим показ нескольких баннеров.

просим отнестись с пониманием и добавить zakon.kz в список исключений вашей программы для блокировки рекламы (AdBlock и другие).
WHATSAPP +7 (776) 911-01-12
 
Новости за сегодня

Больше 600 рейсов отменили в аэропортах Берлина из-за забастовки

13 марта 2017, 17:46

После окончания забастовки также возможны перебои с авиасообщением.


Очередную забастовку с требованием повысить зарплату 13 марта проводят сотрудники берлинских аэропортов Тегель и Шёнефельд, пишет Вести.ру.

В общей сложности будет отменено и перенесено 660 рейсов. 25-часовая забастовка началась 4 утра 13 марта по местному времени (6 утра по Москве) и продлится до 5 утра (по местному времени) 14 марта.

Пассажиров предупреждают, что и после окончания забастовки возможны перебои с авиасообщением.

С начала марта это уже вторая забастовка, организованная профсоюзом Verdi. Его представители провели с работодателями ряд переговоров, но реального успеха пока нет. 10 марта из-за аналогичной забастовки в двух берлинских аэропортах были отменены 659 рейсов.

Сотрудники аэропортов Берлина требуют повышения почасовой зарплаты с 11 до 12 евро.

Фото: aviatravel.kg

Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.

Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Добавить комментарий
Введите имя
Чтобы увидеть код начните набирать сообщение Введите код из 3 сим-волов, отображенных черным цветом. Язык кода - русский. обновить код
Новости партнеров
Загрузка...