Больше 600 рейсов отменили в аэропортах Берлина из-за забастовки
13 марта 2017, 17:46
После окончания забастовки также возможны перебои с авиасообщением.
Очередную забастовку с требованием повысить зарплату 13 марта проводят сотрудники берлинских аэропортов Тегель и Шёнефельд, пишет Вести.ру.
В общей сложности будет отменено и перенесено 660 рейсов. 25-часовая забастовка началась 4 утра 13 марта по местному времени (6 утра по Москве) и продлится до 5 утра (по местному времени) 14 марта.
Пассажиров предупреждают, что и после окончания забастовки возможны перебои с авиасообщением.
С начала марта это уже вторая забастовка, организованная профсоюзом Verdi. Его представители провели с работодателями ряд переговоров, но реального успеха пока нет. 10 марта из-за аналогичной забастовки в двух берлинских аэропортах были отменены 659 рейсов.
Сотрудники аэропортов Берлина требуют повышения почасовой зарплаты с 11 до 12 евро.
Фото: aviatravel.kg
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