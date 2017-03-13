Больше 600 рейсов отменили в аэропортах Берлина из-за забастовки

После окончания забастовки также возможны перебои с авиасообщением.

Очередную забастовку с требованием повысить зарплату 13 марта проводят сотрудники берлинских аэропортов Тегель и Шёнефельд , пишет , пишет Вести.ру





В общей сложности будет отменено и перенесено 660 рейсов. 25-часовая забастовка началась 4 утра 13 марта по местному времени (6 утра по Москве) и продлится до 5 утра (по местному времени) 14 марта.





Пассажиров предупреждают, что и после окончания забастовки возможны перебои с авиасообщением.





С начала марта это уже вторая забастовка, организованная профсоюзом Verdi. Его представители провели с работодателями ряд переговоров, но реального успеха пока нет. 10 марта из-за аналогичной забастовки в двух берлинских аэропортах были отменены 659 рейсов.





Сотрудники аэропортов Берлина требуют повышения почасовой зарплаты с 11 до 12 евро.



