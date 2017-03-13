Оснащение транспорта кнопкой «SOS» - нововедение в рамках ЕАЭС

с 1 января 2017 года все выпускаемые в обращение транспортные средства категорий М и N, подлежат оснащению устройством вызова экстренных оперативных служб.

По инициативе Национальной палаты предпринимателей РК «Атамекен» в Национальном космическом центре состоялся семинар с участием предпринимателей и их объединений, занятых в сфере перевозок (пассажирские и грузовые), производства, реализации, ввоза и оценки соответствия транспортных средств.

Поводом для проведения семинара послужило нововведение в рамках Технического регламента ТС «О безопасности колесных транспортных средств», согласно которому с 1 января 2017 года все выпускаемые в обращение транспортные средства категорий М и N (пассажирские и грузовые), подлежат оснащению устройством (системой) вызова экстренных оперативных служб, за исключением транспортных средств, относящихся к типам, прошедшим одобрение, а также находящихся в эксплуатации на территории ЕАЭС.

Учитывая, что эта норма является совершенно новой для условий Казахстана у бизнеса были вопросы относительно готовности к эксплуатации Системы экстренного вызова при авариях и катастрофах «ЭВАК», необходимой для выполнения требований технического регламента, относительно контроля за оснащением транспорта «тревожной кнопкой», мер ответственности за не оснащение таким устройством, наличия устройств на рынке, способов оснащения ими транспортных средств и т.п.

Инициативу НПП РК «Атамекен» поддержали Министерство оборонной и аэрокосмической промышленности РК и Евразийская экономическая комиссия, делегации которых возглавили вице-министр оборонной и аэрокосмической промышленности РК Марат Нургужин и Директор Департамента технического регулирования и аккредитации ЕЭК Арман Шаккалиев.

На данное мероприятие также были привлечены представители ФГУП «НАМИ», НП «ГЛОНАСС», уполномоченных органов в области транспорта, технического регулирования и метрологии, по чрезвычайным ситуациям и оказания первичной медицинской помощи РК.

Задачей семинара была предоставление отечественному бизнесу площадки для ознакомления со степенью готовности к эксплуатации системы «ЭВАК» и получения разъяснений по имеющимся вопросам.

Семинар состоял из двух частей: доклад о готовности системы «ЭВАК» и демонстрация ее работоспособности и разъяснение норм технического регламента касательно оснащения транспортных средств устройством (системой) вызова экстренных оперативных служб.

Поблагодарив всех присутствующих за участие управляющий директор НПП РК «Атамекен» Дина Мамашева озвучила опасение предпринимательского сообщества относительно готовности к эксплуатации системы «ЭВАК», и других вопросов, связанных с необходимостью оснащения транспортных средств «тревожной кнопкой».

Приветствуя участников семинара, вице-министр оборонной и аэрокосмической промышленности РК Марат Нургужин проинформировал, что первый цикл работ, проведенных разработчиками системы ЭВАК в 2016 году, технически позволяет полноценно принимать вызовы в Единую дежурно-диспетчерскую службу «112» с любых устройств вызова экстренных оперативных служб отечественного и зарубежного производства.

«На сегодняшний день система ЭВАК готова к эксплуатации в пилотном режиме, в настоящее время совместно с Министерством по инвестициям и развитию РК решаются вопросы организационного характера, связанные с определением оператора системы ЭВАК и вводом в промышленную эксплуатацию этой системы», отметил вице-министр.

Представители Института космической техники и технологий МОАП РК продемонстрировали возможности разработанной ими системы «ЭВАК» с использованием оснащенных «кнопкой вызова» автомобилей на трассах Казахстана.

Как следует из статистики ДТП, 50% смертей при авариях происходят из-за того, что помощь не была оказана вовремя. Прогнозируется, что с внедрением системы ЭВАК время прибытия экстренных служб на место катастрофы сократится на 30-40%.

По словам представителей Института космической техники и технологий МОАП РК оснащение транспорта такой «кнопкой вызова» обойдется в сумму от 90 до 150 тысяч тенге.

Во второй части семинара представителями Евразийской экономической комиссии, ФГУП «НАМИ», НП «ГЛОНАСС» презентованы материалы, разъясняющие требования технического регламента по оснащению транспортных средств, а также вопросы совместимости систем ЭВАК и ЭРА-ГЛОНАСС между собой.

Участниками семинара также обсуждены требования Законов РК «О дорожном движении» и «Об автомобильном транспорте» касательно обязательности оснащения находящихся в эксплуатации транспортных средств, используемых для перевозок пассажиров и багажа, а также опасных грузов, устройствами вызова экстренных оперативных служб.

Заместителем Директора Департамента технического регулирования и аккредитации ЕЭК Вячеславом Бурмистровым было отмечено, что требования технического регламента по обязательному наличию в автомобиле устройств (систем) вызова экстренных оперативных служб не применяются в отношении находящихся в эксплуатации транспортных средств.

В свою очередь НПП РК «Атамекен» с целью получения правовой оценки правомерности установления в национальном законодательстве таких требований к транспортным средствам, находящимся в эксплуатации, планирует обратится в Министерство юстиции РК и ЕЭК.

По мнению участников, семинар был насыщенным и прояснил многие моменты необходимости оснащения транспортных средств системой экстренного реагирования при авариях и катастрофах в РК.

НПП РК «Атамекен» для дачи разъяснений проводит дополнительный сбор вопросов, интересующих предпринимателей. Вопросы просим оформить в прилагаемой форме.

Сбор вопросов и их разъяснение будут осуществляться на постоянной основе.