Дархан Калетаев заверил, что МФЦА не угрожает унитарности Казахстана
13 марта 2017, 17:50
В последнее время некоторые казахстанские юристы озвучивали сомнения касательно введения в столице особого правового статуса.
Создание в Казахстане Международного финансового центра «Астана» не угрожает унитарность страны. Об этом в ходе пресс-конференции в Службе центральных коммуникаций сказал член Комитета по конституционному законодательству, судебной системе и правоохранительным органам Сената Парламента РК Дархан Калетаев, сообщает сайт СЦК.
Напомним, что в последнее время некоторые казахстанские юристы озвучивали сомнения касательно введения в столице особого правового статуса. По их мнению, это приведет к созданию «государства в государстве», что не соответствует унитарности Казахстана.
«Не согласен, потому что МФЦА – новое слово в развитии страны. Знаете, каждый этап нашего развития связан с проектами: строительство Астаны, проведение ЭКСПО – одним из таких прорывных проектов является МФЦА. Такие преференции в виде отдельной правовой системы, думаю, будут во благо развития всей страны. Такие примеры в мире есть. К примеру, Дубайский финансовый центр, где существует английское право. Никаких нарушений там нет», - отметил на вопросы журналистов Дархан Калетаев.
Фото: СЦК
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