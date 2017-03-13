Судья Ирина Дорош предлагает ввести справедливые соразмерные штрафы

Как отметил Президент, административные штрафы должны быть справедливыми и соразмерными совершенному правонарушению. Но судебная практика по административным правонарушениям говорит о необходимости внести ряд изменений в административное законодательство, считает судья Восточно-Казахстанского областного суда Ирина Дорош - Zakon.kz





По ее словам, почти все санкции статей Кодекса об административных правонарушениях предусматривают безальтернативные виды взысканий, что исключает дифференцированный и индивидуальный подход к назначению судом взысканий за правонарушения, назначение штрафа соразмерно содеянному, то есть справедливое назначение.





В этой связи судья Ирина Дорош предлагает предусмотреть санкциями статей КоАП альтернативные виды взысканий с указанием суммы штрафа от минимального до максимального размера .





- Как отметил Президент, необходимо снижать санкции за правонарушения в предпринимательской сфере, декриминализации экономических составов с невысокой степенью общественной опасности, - говорит судья. - К примеру, статьей 162 КоАП предусмотрена административная ответственность, в том числе за непредоставление информации либо предоставление в неполном объеме антимонопольному органу в установленные сроки. Согласно подпунктам 2) и 3) пункта 2 статьи 197 Предпринимательского кодекса РК, субъекты рынка, включенные в государственный реестр субъектов рынка, занимающих доминирующее или монопольное положение на регулируемых рынках, обязаны предоставлять в антимонопольный орган ежеквартальную информацию о продаже или передаче в доверительное управление десяти и более процентов своих голосующих акций ( долей участия в уставном капитале, паев) в срок до пятнадцатого числа, следующего за отчетным. Также обязаны предоставлять ежеквартальную информацию по монопольным видам продукции об объемах производства и реализации, отпускных ценах и уровне доходности реализуемых монопольных товаров по форме, определяемой антимонопольным органом. То есть, что если информация поступила с просрочкой в 1-2 дня, считается, что в установленный законом срок она не поступила. От таких действий какого-либо вреда нет, однако за такое деяние предусмотрена очень суровая административная ответственность. К примеру, штраф на физических лиц - в размере 80 МРП (181 520 тенге), на должностных лиц и субъектов малого предпринимательства или некоммерческие организации - 160 МРП (363 040 тенге), на субъектов среднего предпринимательства - 360 МРП (816 840 тенге), на субъектов крупного предпринимательства - 1600 МРП (3 630 400 тенге).





Судья считает, что в приведенном ею примере назначение субъекту предпринимательства штрафа в предусмотренном законом размере не соответствует содеянному.





Кроме того, по ее мнению, необходимо вернуть в КоАП статьи, регламентирующие порядок освобождения от административной ответственности в связи с деятельным раскаянием и малозначительностью правонарушения. Это, полагает судья, будет стимулирующим фактором для того, чтобы лицо, причинившее ущерб, предприняло все меры для возмещения ущерба.





Что касается введения нормы, позволяющей освободить субъект правонарушения от административной ответственности в виду добровольного исполнения назначенного взыскания, то это, по словам Ирины Дорош, позволит своевременно пополнить государственный бюджет, исключить затраты бюджетных средств на принудительное исполнение постановлений суда и достичь конечной цели – исполнения судебного акта.





- В то же время это и в интересах самого субъекта правонарушения, который в случае добровольного исполнения наказания будет освобожден от административной ответственности, - резюмирует судья. - Следовательно, будут аннулированы все правовые последствия привлечения его к административной ответственности.





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