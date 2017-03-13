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В Китае при обвале на шахте погибли 17 человек

13 марта 2017, 17:57

Расследование продолжается.


Жертвами обвала на угольной шахте в провинции Хэйлунцзян на северо-востоке Китая стали 17 человек, передает РИА Новости со ссылкой на агентство Синьхуа.

Инцидент произошел в прошлый четверг в городском округе Шуанъяшань на шахте компании Longmay Mining Holding Group. С четверга продолжалась поисково-спасательная операция.

Как сообщили местные власти в понедельник, спасатели обнаружили тела заблокированных горняков, все они погибли.

Еще 256 шахтеров были благополучно спасены после случившегося ранее. Расследование продолжается.

Фото: AP Photo/ Xinhua/Tang Yi

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