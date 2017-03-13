В Китае при обвале на шахте погибли 17 человек

Жертвами обвала на угольной шахте в провинции Хэйлунцзян на северо-востоке Китая стали 17 человек , передает , передает РИА Новости со ссылкой на агентство Синьхуа.





Инцидент произошел в прошлый четверг в городском округе Шуанъяшань на шахте компании Longmay Mining Holding Group. С четверга продолжалась поисково-спасательная операция.





Как сообщили местные власти в понедельник, спасатели обнаружили тела заблокированных горняков, все они погибли.





Еще 256 шахтеров были благополучно спасены после случившегося ранее. Расследование продолжается.



