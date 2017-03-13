В Китае при обвале на шахте погибли 17 человек
13 марта 2017, 17:57
Расследование продолжается.
Жертвами обвала на угольной шахте в провинции Хэйлунцзян на северо-востоке Китая стали 17 человек, передает РИА Новости со ссылкой на агентство Синьхуа.
Инцидент произошел в прошлый четверг в городском округе Шуанъяшань на шахте компании Longmay Mining Holding Group. С четверга продолжалась поисково-спасательная операция.
Как сообщили местные власти в понедельник, спасатели обнаружили тела заблокированных горняков, все они погибли.
Еще 256 шахтеров были благополучно спасены после случившегося ранее. Расследование продолжается.
Фото: AP Photo/ Xinhua/Tang Yi
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