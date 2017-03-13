Женщина умерла после пластической операции в Москве
13 марта 2017, 18:04
Причиной смерти 48-летней женщины могло стать нарушение работы сердечно-сосудистой системы.
Женщина умерла в одной из клиник Москвы через день после проведения пластической операции, следователи выясняют все обстоятельства ее смерти. Об этом ТАСС сообщила старший помощник руководителя Главного следственного управления СК по Москве Юлия Иванова.
"11 марта, на следующий день после проведения пластической операции, в одной из клиник на Ольховской улице в Москве пациентка почувствовала ухудшение здоровья, после чего незамедлительно была помещена в реанимационное отделение. Несмотря на оказанную помощь, 48-летняя женщина скончалась", - сообщила она.
По предварительным данным, смерть наступила вследствие нарушения работы сердечно-сосудистой системы. По данному факту организована доследственная проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.
Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего, опрашивают сотрудников клиники. Назначена судмедэкспертиза для установления точной причины смерти.
Фото: beauty-today.ru.
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