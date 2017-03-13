Жители ЮКО задержаны за инсценировку разбоя

До 12 лет лишения свободы грозит двум жителям Туркестана за инсценировку разбойного нападения и присвоение шести миллионов тенге.

Двое жителей Туркестана задержаны полицией за инсценировку разбойного нападения на машину, перевозившую деньги букмекерской конторы, сообщила в понедельник пресс-служба ДВД Южно-Казахстанской области.





По данным пресс-службы, 7 марта 2017 года в Ордабасинский РОВД поступило сообщение о совершении разбойного нападения на автомашину "Тойота", перевозившую деньги одной из букмекерских контор в Алматы. Полицейские установили со слов двух потерпевших, что ночью на трассе Шымкент – Самара их автомашину подрезала автомашина "Тойота Прадо" с неизвестными лицами в масках, которые выстрелами из оружия вынудили их остановиться. После этого, угрожая физической расправой и оружием, нападавшие забрали у потерпевших шесть миллионов тенге и скрылись с места преступления.





Данный факт зарегистрировали в ЕРДР Ордабасинкого РОВД по статье 192 УК РК "Разбой". На поиски подозреваемых преступников ориентировали весь личный состав полиции ДВД ЮКО.





"При проведении следственно-оперативных мероприятий полицейские пришли к выводу, что потерпевшие сообщили ложную информацию о совершенном преступлении. Вместе с третьим соучастником преступления подозреваемых задержали сотрудники Байдибекского РОВД и доставили в отдел полиции, где они признались, что инсценировали разбойное нападение с целью присвоения денег", — уточнили в полиции. Полицейские обнаружили похищенные деньги в доме одного из задержанных и изъяли в качестве вещественных доказательств.





По данному факту возбуждено уголовное дело по трем статьям УК РК: ст. 189 "Присвоение или растрата вверенного чужого имущества", ст. 287 "Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств" и ст. 419 "Заведомо ложный донос". Максимальное наказание по этим статьям — до 12 лет лишения свободы. Подозреваемые, жители г. Туркестан, 1985-го и 1986 г.р., арестованы. Проводится досудебное расследование.







