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Сбитый автомобилем в Актау подросток скончался в больнице

13 марта 2017, 18:25

В отношении водителя автомобиля, совершившего наезд на пешехода, проводится досудебное расследование.


Четырнадцатилетний подросток умер в субботу, 11 марта, не приходя в сознание в отделении реанимации Мангистауской областной больницы (МОБ). Об этом сообщили специалисты отделения экстренной помощи МОБ, передает "Лада".

В отношении водителя автомобиля, совершившего наезд на пешехода, проводится досудебное расследование.

Подросток поступил в больницу в состоянии агонии, и спустя четыре дня скончался. По словам медиков, пострадавший, которого сбил автомобиль ночью 7 марта на автодороге между 6 и 8 микрорайонами, получил черепно мозговую травму, несовместимую с жизнью.

- Подросток получил тяжелую сочетанную травму, черепно-мозговую травму, субарахноидальное кровоизлияние, перелом обеих костей правой голени. Состояние было критическим, пациент потерял много крови. Его сразу подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. После нормализации артериального давления пациент был направлен в операционный зал. Ему провели операцию и переливание крови. Однако его травмы оказались несовместимыми с жизнью. Все манипуляции медиков не принесли желаемого результата, - рассказал Надиркожа Мусаев, заведующий отделением экстренной помощи МОБ.

Очевидцы рассказывали, что подросток переходил дорогу в наушниках.

В пресс-службе ДВД Мангистауской области сообщили, что в отношении водителя автомобиля, совершившего наезд на пешехода, проводится досудебное расследование по статье 345 ч.3 УК РК (Нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств лицами, управляющими транспортными средствами, повлекшее по неосторожности смерть человека).

Фото: lada.kz.

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