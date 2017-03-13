Вице-спикер Госдумы отметил, что ЛДПР всегда выступала и продолжает выступать за захоронение Ленина.

ЛДПР выступает за захоронение тела Ленина, но запрос коллеги по партии Ивана Сухарева в адрес спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко – это его личная инициатива, заявил заявил РИА Новости вице-спикер Госдумы, либерал-демократ Игорь Лебедев.





Ранее сообщилось, что депутат Госдумы от ЛДПР Иван Сухарев направил запрос на имя Матвиенко с просьбой рассмотреть вопрос демонтажа мавзолея Владимира Ленина на Красной площади.





"Направлять какой-либо запрос, тем более, в адрес Матвиенко – это его (Сухарева — ред.) личная инициатива. Но с точки зрения постановки вопроса, она идет исключительно в фарватере позиции партии", — сказал Лебедев РИА Новости.





Он отметил, что ЛДПР всегда выступала и продолжает выступать за захоронение Ленина.





"А особенно сейчас, в год столетия (революции – ред.), все-таки нужно решить этот вопрос и предать тело земле, а из Красной площади сделать исключительно исторический музей для туристов", — подчеркнул вице-спикер ГД.





Архиерейский синод Русской православной церкви за рубежом (РПЦЗ) выступил в воскресенье с заявлением, в котором отметил, что "одним из символов примирения русского народа с Господом" могло бы служить освобождение Красной площади от "останков главного гонителя и мучителя XX века и сокрушение поставленных ему памятников". В РПЦЗ считают, что таким же образом "следует поступить и с названием городов, областей, улиц, которые по сей день лишены их исторических наименований". Текст заявления был оглашен во всех приходах РПЦЗ.



