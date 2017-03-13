Астанчанин подал в суд на химчистку за испорченный дорогой костюм
13 марта 2017, 18:50
Он обнаружил, что полученный после химчистки костюм уменьшился на размер.
Мужчина потребовал более 600 тысяч тенге за испорченный в химчистке костюм от Louis Vuitton. Об этом сообщила пресс-служба городского суда Астаны, передает Zakon.kz.
После получения вещей из химчистки он обнаружил, что спортивный костюм уменьшился на размер, в связи с чем, истец обратился в Сарыаркинский районный суд города Астаны с исковыми требованиями о взыскании с ответчика материального ущерба.
Согласно условиям договора, заключенного между сторонами - при частичной или не полной маркировке, либо её отсутствии приём и чистка изделий осуществляется только по требованию заказчика. При этом в договоре обговорено, что исполнитель не несёт материальной ответственности за качество чистки, порчу и потерю товарного вида, сданного изделия.
Суд, изучив материалы дела, отказал в удовлетворении исковых требований. Решение не вступило в законную силу.
Фото: Sputnik / Артем Житенев.
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