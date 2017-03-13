Астанчанин подал в суд на химчистку за испорченный дорогой костюм

Мужчина потребовал более 600 тысяч тенге за испорченный в химчистке костюм от Louis Vuitton. Об этом сообщила пресс-служба городского суда Астаны, передает Об этом сообщила пресс-служба городского суда Астаны, передает Zakon.kz



После получения вещей из химчистки он обнаружил, что спортивный костюм уменьшился на размер, в связи с чем, истец обратился в Сарыаркинский районный суд города Астаны с исковыми требованиями о взыскании с ответчика материального ущерба.





Согласно условиям договора, заключенного между сторонами - при частичной или не полной маркировке, либо её отсутствии приём и чистка изделий осуществляется только по требованию заказчика. При этом в договоре обговорено, что исполнитель не несёт материальной ответственности за качество чистки, порчу и потерю товарного вида, сданного изделия.





Суд, изучив материалы дела, отказал в удовлетворении исковых требований. Решение не вступило в законную силу.