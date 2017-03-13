Родители сбитого в Алматы мальчика требуют наказать полицейских

Отец мальчика, сбитого патрульной машиной в Алматы, настаивает на привлечении виновного к ответственности в соответствии с законом.

Десятилетний Данил получил два перелома ноги и сейчас приходит в себя после наркоза и проведенной операции. Его отец Михаил Ковалев находится рядом.





В понедельник утром машина дорожно-патрульной полиции сбила ребенка во время погони за нарушителем ПДД. Очевидцы сняли инцидент на видео. Полицейские самостоятельно доставили мальчика в городскую клиническую больницу №4, затем его перевели в детскую больницу №1.





"Приходили полицейские, сказали, что ответственности с себя не снимают, не отказываются. Просили прощения, обещают помочь с лечением – "мы с вами будем", и так далее. Звонили со службы безопасности полицейской, с МВД. По-любому будем заявление писать, чтобы наказали виновных, чтобы человек оказал помощь. Напишем сегодня", — рассказал Михаил Ковалев.





По его словам, видео, сделанное очевидцами на месте дорожного происшествия, еще не смотрел – не хватает решимости. Но определенные выводы уже сделал.





"У сына спрашивал, что произошло – у него болевой шок, было не до этого, рентген, все остальное… Что было плохо – они (полицейские. – прим.) его подняли, не дождались "скорой", а если бы перелом позвоночника, ребенок инвалидом мог бы оказаться. Взяли, сами в машину его засунули. Они его забрали, повезли в "четверку" (городская больница №4 для взрослых. – прим.). Там ему сделали обезболивающее, рентген и потом отвезли в детскую больницу", — говорит отец мальчика. Добавляет: денег его семье не надо. Лишь бы сдержали обещание и оплатили лечение и последующую реабилитацию, если она потребуется.





Мужчина также рассказал, как его сын оказался на пешеходном переходе до окончания учебного дня. Данил плохо себя почувствовал на уроке, и учительница отпустила мальчика – все произошло по дороге домой.





"Мы не агрессивно настроены, но наказать-то надо. Главное, чтобы ребенок был в порядке", — говорит отец.





По словам медиков, ребенок легко отделался — у Данила перелом голени и черепно-мозговая травма.





Sputnik Казахстан обратился в ДВД Алматы за дополнительными комментариями и с просьбой предоставить видео с регистратора патрульной машины. Как известно, в момент аварии полицейские ехали на высокой скорости по встречной полосе, выделенной для общественного транспорта. И данные видеофиксации могут расставить все точки над "i", однако обнародовать эти кадры полиция пока не считает необходимым.





"Видео с регистратора непременно будет изучено сотрудниками, которые проводят как расследование по факту ДТП, так и служебное расследование в отношении действий водителя патрульной машины. То есть у нас сейчас два расследования идет. И если они посчитают необходимым обнародовать видеозапись, то сделают это", — сообщила официальный представитель департамента Салтанат Азирбек.





Юрист Александр Каплан, к которому корреспондент агентства обратился за комментарием, отметил, что не так важно, были ли включены проблесковые маячки в момент наезда. "Версию правоохранителей могут подтвердить кадры, сделанные регистратором, установленном в служебном транспортном средстве, — говорит он. — Сейчас выявлять виновность без доказательной базы нельзя. Но в любом случае, были ли проблесковые, или нет — даже неважно, по статье 931 ГК (Ответственность за вред, причиненный деятельностью, создающей повышенную опасность для окружающих, — прим.) они ответственность все равно несут".





Что же касается водителя автомобиля, который уходил от полицейской погони, грубо нарушая правила дорожного движения, то он, по всей видимости, мог остаться безнаказанным. По крайней мере, этот вопрос в ДВД Алматы никак не комментируют.







