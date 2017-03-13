Останки пропавших без вести солдат из Казахстана обнаружили под Ростовом
13 марта 2017, 19:28
Поисковикам «Миус-Фронта» удалось установить личности найденных под Ростовом-на-Дону советских солдат.
Трагическая находка была сделана в субботу, 11 марта. Останки троих советских солдат, погибших в боях за Ростов осенью 1941-го, обнаружили активисты «Миус-Фронта» во время раскопок, сообщает «Блокнот-Ростов»
В братской могиле были найдены также медальоны и документы бойцов. Благодаря этим артефактам поисковикам удалось узнать историю павших героев войны.
- При тщательно проведенной эксгумации удалось воссоздать обстоятельства боя и героической гибели бойцов. Благодаря оперативной работе поисковиков и экспертов, уже ночью, 12 марта, мы смогли узнать имена погибших, - рассказали в поисковой группе «Миус-Фронт».
Ранее все трое солдат считались пропавшими без вести. Эксперты смогли установить имена двоих из них, это: Прахнов Гаврил Кузьмич – 1908 г.р. и Лопатин Петр Дмитриевич – 1909 г.р.
Активисты «Миус-Фронта» просят помочь отыскать родственников павших воинов. Каждый из этих солдат внес вклад в Великую победу в самой кровопролитной в мировой истории войне. Останки героев должны быть должным образом оплаканы и с честью погребены на родной земле.
Неделю назад поисковики «Миус-Фронта» обнаружили останки двоих погибших в бою под Ростовом-на-Дону солдат. Тогда личности павших героев ВОВ установить не смогли.
Фото: bloknot-rostov.kz.
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