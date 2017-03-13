Кто пытается дискредитировать Министерство образования и науки РК?

Министерство образования и науки страны переживает не лучшие времена. И, наверное, не ошибусь, если скажу, что наши госорганы с таким особо не сталкивались и реагировать не умеют.





В масс-медиа началось нечто похожее на травлю ведомства в целом и министра Сагадиева, в частности. Информационные атаки в виде каких-то разоблачительно-уличительных материалов, лжедокументов, чьих-то резонансных заявлений появляются одно за одним. Как только утихает шум вокруг одной претензии к ведомству, появляется другая. Тут уже министр пытается что-то объяснить, как-будто записав видеообращение на камеру мобильника. И замы его с целыми пресс-конференциями выступают, пытаясь как-то отбиваться от непривычных атак…





Выглядит всё это более чем странно…





И да, это замечательно когда у людей есть активная гражданская позиция и они её высказывают. Прекрасно, когда люди, подчеркну, со знанием дела, критикуют. И понятно, что, в принципе, должность министра образования наравне с позицией министра здравоохранения – расстрельная – довольных не будет никогда. Но даже нам – при том, что мы-то как раз периодически поднимаем в своих эфирах объективные проблемы системы образования, заявляем о спорности тех или иных решений и, порой, более чем строго говорим о работе министерства – так вот, даже нам показалось, что сейчас происходит что-то неладное. И это как-будто уже не просто попытка смело говорить не только о хорошем, но и о плохом. А, скорее, разговор только о плохом! Или, даже вернее будет сказать, плохо о хорошем тоже. Плохо вообще обо всём! Ложечка конечно найдётся, но осадочек останется… Итак, особенности национального слива. О том, как рушат репутации.





«Уважаемые друзья, я хотел бы вас попросить не пользоваться слухами, не поддаваться на провокации», — говорит министр образования и науки РК Ерлан Сагадиев.





Прорываясь сквозь тысячи нападок единственным криком. Поддельные документы, серия слухов и хакерская атака на официальный сайт – Министерство образования и науки будто в состоянии войны.





«Министерство образования и науки все изменения сначала выносит на обсуждение со специалистами, с педагогами, учителями, родителями, и только после этого принимает взвешенные решения. Спасибо!» — говорит Ерлан Сагадиев.





В социальных сетях распространили документ, что из классификатора специальностей высшего образования исключены «Казахский язык и литература», «История», «Лингвистика» и «Востоковедение». Министерство образования и науки официально заявляет: это фальшивка!





Реформа в системе образования – и, как мухи над вареньем, появились десятки недовольных. Министра на протяжении нескольких недель настойчиво предлагают отстранить от должности. Деятельность министерства кому-то оказалась не по нраву.





«Сейчас идет борьба с предотвращением коррупции в науке. Была проведена проверка Генеральной прокуратурой. Ждем результат», — говорит вице-министр образования и науки РК Асланбек Амрин.





ЕНТ всего три буквы и множество смыслов. Решающий экзамен, смысл одиннадцати лет жизни для десятков тысяч выпускников. И бизнес – для сотен других. Тех, что продавали гаджеты и шпаргалки, чтобы без труда пройти испытание.





Купить «ключ» к знаниям. Комбинация цифр в сумме даст ответы для сдачи ЕНТ. Чудо-шпаргалка была популярна в 13-14-ом годах. Стоимость удобной и едва заметной книги с ответами на все вопросы тестирования варьировалась от одной до десятков тысяч тенге.





А это целое спецобмундирование для сдачи ЕНТ. В одной из социальных сетей выпускникам школ открыто предлагаются микро-наушники – двадцать тысяч тенге за комплект. В набор входит микрофон и минимальных размеров наушник, который позволит сдающему ЕНТ-2014 использовать подсказку «звонок другу».





На это поступил недвусмысленный ответ министра.





«В этом году ЕНТ можно проходить дома. Мы подключили пос-терминалы, сейчас ведем переговоры с банками, чтобы из дома ребенок мог оплатить, ЕНТ пройти онлайн», — сказал министр образования и науки РК Ерлан Сагадиев.





Задобрить проверяющего. Учителя одной из средних школ города «Н», которые не стали называть своих имен под страхом лишиться единственной работы, поведали историю о том, как встречать ревизионную комиссию. С преподавателей собирали крупную сумму денег для встречи и не менее пышных проводов ревизоров. Довольный проверяющий обычно закрывает глаза на недочеты.





«Есть ряд серьёзных проблем. Первая. Это страх учителя перед проверяющими всех мастей. Мы прекрасно это понимаем. Я разговаривал с десятками директоров школ и все говорят одно и тоже: «Мы будем вести бумажный журнал, потому что мы боимся». Я говорю: «Я запрещу вести бумажный журнал». Они отвечают: «Мы будем ночью вести, потому что это деньги. Завтра мне голову отрежут», — сказалмМинистр образования и науки РК Ерлан Сагадиев.





Теперь все только в режиме онлайн – максимально открыто и прозрачно. Министерство образования намерено перейти на электронный формат.





Речь идет о том, что больше семи десятков информационных систем министерства объединят, передав данные в четыре платформы. Это Национальная образовательная база данных, электронный дневник, единая бухгалтерия всех образовательных организаций страны и информационная система ВУЗов. Надобность в проверяющих исчезает.





Но главная задача министерства теперь стоит в том, чтобы обеспечить предельную безопасность всех платформ от удаления информация и утечки личных данных каждого педагога и ученика.





Если не можешь победить честно, постарайся дискредитировать идеи противника. Все опровергать. Во всем сомневаться. Это отработка технологии по дискредитации любых популярных деятелей, которые посмели сломать налаженную годами систему.





«По предварительным сведениям — атака произведена с зарубежных серверов. Данная атака на сайт вместе с резко участившимся случаями провокаций, распространением лживых документов в социальных сетях и отдельных СМИ демонстрирует спланированность по дискредитации государственной программы развития образования и науки РК», — заявляет вице-министр образования и науки РК Эльмира Суханбердиева.





Доминик Стросс-Кан – некогда успешный и знаменитый французский политик, бывший министр промышленности Франции. В 2007 Стросс-Кан был избран директором-распорядителем Международного валютного фонда. Но переход на влиятельную должность международного масштаба и политика, которую он может вести, пришлась по душе не каждому. И вдруг в 2011-ом Стросс-Кана арестовывают по обвинению в попытке изнасилования горничной в гостинице. В этом же году Доминик Стросс-Кан был вынужден подать в отставку. Позже суд оправдал Стросс-Кана – выяснилось: горничная лгала. Политик мог с успехом выставить свою кандидатуру на пост Президента Франции, но скандал затмил заслуги Стросс-Кана. Время было упущено.





Очередь длинной в дни, недели и месяцы. Родители пытаются получить место в детском саду. Их в дошкольных учреждениях страны хватает лишь для семидесяти четырех процентов детей. Тем, кто не желает ждать, предлагают платить. Это нелегальный бизнес. Прибыльный. Тысячи долларов за место. Воспитательница одного из детских учреждений на условиях полной анонимности рассказала, как пристроить ребенка и кто в доле?





«Место в детский сад, конечно, такие заоблачные цены, что не каждый родитель может позволить себе попасть в детский сад. Потому, что даже родственники подходят и спрашивают: что, место в детский сад по таксе 3000 долларов и 5000 долларов? Это всё-таки дело такое, что как бы родители сами этого сделать не смогут, да? И, конечно же, помогает управление образования и, может быть, заведующие садов», — говорит женщина.





По результатам глобального исследования, каждый пятый родитель давал взятку, чтобы устроить своего ребенка в детский сад. В этом году в Министерстве образования и науки решили поставить жирную точку на нелегальном, но прибыльном бизнесе.





«В идеале, все деньги. Которые выдаются по «Балапану», надо выдавать родителям – оплату за детский сад. То есть, они должны быть закреплены за родителями и по принципу грантов ВУЗа. Тогда родители будут выбирать лучшие организации, и за ними будет уходить госзаказ», — говорит министр образования и науки РК Ерлан Сагадиев.





В ведомстве просвещения предлагают сохранять очередь за детьми в случае переезда в другой город, объединив все региональные базы претендентов на бесплатное дошкольное образование.





Попытки навести порядок в системе, сделав ее прозрачной и одинаково доступной для всех, – и есть причина критики, которая обрушилась на ведомство, всегда балансирующего на грани репутационных рисков. Пожалуй, впервые в истории наше образование само изъявило желание развиваться, отсекая кормушки для всех, кто около.











