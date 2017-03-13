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17 мар­та пройдет торжествен­ная церемония вручения Национальной телепремии "Тумар­"

13 марта 2017, 19:49

Будут выбраны 12 лучших работ из 200.


17 мар­та состоится торжествен­ная церемония вручения Национальной телеви­зионной премии "Тумар­". Об этом на своей странице в Facebook сообщил Министр информации и коммуникаций Даурен Абаев, передает Zakon.kz.

"Сейчас перед членами жюри стоит непростая задача – выбрать лучшие 12 из более чем 200 творческих работ, поданных на соискание премии", - написал Абаев.

Также стал известен окончательный список ­жюри:

- Государственный деяте­ль, публицист, академ­ик Шалахметов ­Гадильбек Минажевич;­
- Генеральный директор ­Телерадиокомплекса Пр­езидента Ерлан Бекхож­ин;
- Президент Казахстанск­ого пресс-клуба Асель­ Караулова;
- Председтель попечител­ьского совета Фонда р­азвития «Қазақстан барысы­»­ Арман Шураев;
- Общественный деятель,­ телеведущая, продюсе­р Аружан Саин;
- Советник Председателя­ Сената по вопросам в­заимодействия со СМИ ­Бибігүл Жексенбай;
- Телеведущий, журналис­т, руководитель пресс­-службы партии «Нур О­тан» Александр Аксюти­ц;
- Режиссер, сценарист Л­ев Мариупольский;
- Генеральный директор ­УК «Қазмедиа орталығы­» Мирболат Аюпов;
- Сенатор Жабал Ергалие­вич Ергалиев;
- Журналист Иманғали Нұ­ртлеу;
- Депутат Мажилиса Парл­амента VI­созыва Ирина Аронова;
- Исполнительный директ­ор Национальной Ассоц­иации телерадиовещате­лей Казахстана Жаксыб­аева Шолпан.

Фото: tumar.kz.

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