17 марта пройдет торжественная церемония вручения Национальной телепремии "Тумар"
13 марта 2017, 19:49
Будут выбраны 12 лучших работ из 200.
17 марта состоится торжественная церемония вручения Национальной телевизионной премии "Тумар". Об этом на своей странице в Facebook сообщил Министр информации и коммуникаций Даурен Абаев, передает Zakon.kz.
"Сейчас перед членами жюри стоит непростая задача – выбрать лучшие 12 из более чем 200 творческих работ, поданных на соискание премии", - написал Абаев.
Также стал известен окончательный список жюри:
- Государственный деятель, публицист, академик Шалахметов Гадильбек Минажевич;
- Генеральный директор Телерадиокомплекса Президента Ерлан Бекхожин;
- Президент Казахстанского пресс-клуба Асель Караулова;
- Председтель попечительского совета Фонда развития «Қазақстан барысы» Арман Шураев;
- Общественный деятель, телеведущая, продюсер Аружан Саин;
- Советник Председателя Сената по вопросам взаимодействия со СМИ Бибігүл Жексенбай;
- Телеведущий, журналист, руководитель пресс-службы партии «Нур Отан» Александр Аксютиц;
- Режиссер, сценарист Лев Мариупольский;
- Генеральный директор УК «Қазмедиа орталығы» Мирболат Аюпов;
- Сенатор Жабал Ергалиевич Ергалиев;
- Журналист Иманғали Нұртлеу;
- Депутат Мажилиса Парламента VIсозыва Ирина Аронова;
- Исполнительный директор Национальной Ассоциации телерадиовещателей Казахстана Жаксыбаева Шолпан.
Фото: tumar.kz.
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