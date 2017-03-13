ЕС продлил санкции против граждан России и Украины
13 марта 2017, 20:03
Решение принято из-за «действий, подрывающих или угрожающих территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины».
Евросоюз в понедельник, 13 марта, продлил действие санкций, введенных в отношении граждан России и Украины. Об этом сообщается на сайте Совета ЕС.
Ограничительные меры, включающие заморозку активов и запрет на въезд в страны содружества, пролонгированы на шесть месяцев — до 15 сентября.
Отмечается, что соответствующее решение, которое вступит в силу 14 марта после публикации в Официальном журнале ЕС, принято из-за «действий, подрывающих или угрожающих территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины».
Черный список был пересмотрен — из него исключили двух человек в связи с их смертью. Речь идет об одном из лидеров ополчения Донбасса Арсении Павлове (позывной Моторола), а также о Геннадии Цыпкалове, который какое-то время занимал пост премьер-министра самопровозглашенной Луганской народной республики.
В настоящее время в перечне значатся 150 физических лиц (это некоторые российские политики, военные чиновники, бизнесмены, представители ДНР и ЛНР), а также и 37 организаций. Санкции против них были введены в марте 2014 года, в последний раз их продлили в сентябре 2016-го.
Помимо этого пакета ограничительных мер, также действуют санкции, затрагивающие финансовый, энергетический и оборонно-промышленный сектора российской экономики (до 31 июля 2017-го). Брюссель также вводил санкции против Крыма (до 23 июня 2017-го).
Источник: Lenta.ru.
Фото: Yves Herman / Reuters.
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