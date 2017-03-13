За долг по комуслугам в 500 тыс пустили с молотка квартиру павлодарца

Жители Павлодара накопили большие долги из-за невыплаты коммунальных и налоговых платежей, передаёт передаёт Казинформ





У одного из жителей Павлодара задолженность за тепло- и электроэнергию «висит» с 2006 года, рассказали в юридическом агентстве «Коргау». У мужчины накопилась задолженность порядка полумиллиона тенге, поэтому агентство не раз принимало меры по взысканию задолженности в судебном порядке.





«Вступившие в законную силу судебные акты передавались на принудительное исполнение как частным, так и государственным судебным исполнителям, - отметил начальник отдела юрагентства «Коргау» Александр Ефременко. - Кроме того, принимались меры, такие как: предупреждение должника, письменные уведомления направлялись, а также проводилась работа с должником о погашении имеющейся задолженности. Однако к положительному результату это не привело, в связи с чем мы были вынуждены обратиться в павлодарский городской суд с заявлением об изменении порядка исполнения судебных актов путём реализации арестованного имущества. Определением суда данная мера была удовлетворена».





По словам Ефременко, в дальнейшем судебным исполнителем вынесено постановление о выставлении арестованного имущества на торги, после чего реализованное имущество было путём понижения цены лота за три миллиона восемь тысяч тенге. Данная мера была крайней мерой воздействия на должника, отметил он.





Ранее в Павлодаре такая мера, как продажа квартиры должника за оплату тепла и света, предпринималась, но такие случаи бывали нечасто, рассказал представитель юридического агентства. Жильё мужчины уже реализовано, торги признаны состоявшимися, и составлен протокол об итогах электронного аукциона. По мнению Ефременко, скорее всего, владелец квартиры продолжает жить в ней, «пока пройдут все нюансы по торгам, после чего будет решаться вопрос о выселении».





Тем временем, специализированный административный суд Павлодара рассмотрел административное дело в отношении другого жителя города за то, что он, по информации суда Павлодарской области, долго не исполнял судебный приказ горсуда о взыскании долгов по налогу на транспорт на общую сумму 1 202 542 тенге. Административное дело в его отношении рассмотрели в открытом судебном заседании с применением средств аудио-, видеофиксации. На судебном заседании мужчина вину признал полностью и сказал, что не оплачивал налоги из-за больших финансовых затруднений, и попросил суд принять во внимание то, что у мужчины на иждивении четверо детей.





В итоге суд признал его виновным в совершении преступления по статье 669 Кодекса об административных правонарушениях РК и подверг должника административному штрафу в размере десяти месячных расчётных показателей (22 690 тенге) с сокращением его суммы на 30 процентов на основании части второй статьи 819 КоАП из-за наличия детей на иждивении. Постановление в законную силу не вступило.





Антон Гагарин.



