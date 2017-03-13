Обнаружено блокирование рекламы на сайте

Уважаемые пользователи,

создатели сайта не желают превращать его в свалку рекламы, но для существования нашего сайта необходим показ нескольких баннеров.

просим отнестись с пониманием и добавить zakon.kz в список исключений вашей программы для блокировки рекламы (AdBlock и другие).
WHATSAPP +7 (776) 911-01-12
 
Новости за сегодня

Двоих полицейских задержали с рогами сайгаков в ЗКО

13 марта 2017, 20:21

Только за два месяца этого года было обнаружено 40 туш отстрелянных сайгаков и изъято было 176 рогов.


В салоне остановленного в районе села Чапаево автомобиля, в котором ехали полицейские и местный житель, были найдены три пары сайгачьих рогов, сообщает портал "Мой ГОРОД".

Как рассказал и. о. природоохранного прокурора Даурен Тажгалиев, во время рейда 25 февраля была остановлена автомашина "Ниссан", в которой находились двое полицейских и житель одного из поселков области.

- Сейчас по данному факту возбуждено уголовное дело по статье "Жестокое обращение с животными редкого вида". Всего с начала 2017 года по данной статье возбуждено 10 уголовных дел. Однако из-за мягкого наказания меньше фактов браконьерства именно на сайгаков не становится. Если сравнить показатели 2014 и 2016 годов, то в пять раз увеличилась регистрация уголовных правонарушений по факту охоты на этот вид животных, - отметил Даурен Тажгалиев.

Между тем, только за два месяца этого года было обнаружено 40 туш отстрелянных сайгаков и изъято было 176 рогов.

- В целом за последние три года было изъято 248 туш сайги, а рогов - 1117 штук. Это свидетельствует о том, что 337 туш остались отстреленными без контроля, - заявил Даурен Тажгалиев. - Самое большое количество рогов было зарегистрировано в Уральске и в Зеленовском районе. То есть браконьеры беспрепятственно проехали через пять районов области.

Стоит отметить, что все браконьеры отделались либо штрафами, либо ограничением свободы до 1,5 лет.

Юлия Мутылова.

Фото: mgorod.kz.

Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.

Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Добавить комментарий
Введите имя
Чтобы увидеть код начните набирать сообщение Введите код из 3 сим-волов, отображенных черным цветом. Язык кода - русский. обновить код
Новости партнеров
Загрузка...