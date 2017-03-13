Замминистра МВД возглавил казахстанскую делегацию в сессии Комиссии ООН по наркосредствам

На полях Комиссии состоялось совместное мероприятие на высоком уровне «ООН и ШОС в борьбе с наркотиками: общие угрозы, совместные действия».

13 марта в Вене начата работа юбилейной 60-ой сессии Комиссии по наркотическим средствам ООН. Казахстанскую делегацию возглавил первый заместитель министра внутренних дел генерал-лейтенант полиции Марат Демеуов, сообщает сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу МВД РК.





От Казахстана, как председательствующей стороны в ШОС (Шанхайская организация сотрудничества), первым заместителем министра внутренних дел М.Демеуовым озвучены меры, принимаемые Казахстаном в борьбе с незаконным оборотом наркотиков, а также о поддержке инициатив и усилий мирового сообщества, связанные с реализацией итогового документа специальной сессии Генеральной ассамблеи ООН по мировой проблеме наркотиков, принятого в апреле прошлого года в Нью-Йорке.





Отмечено, что избрание Казахстана в непостоянные члены Совета Безопасности ООН стало признанием усилий и инициатив Главы государства и этом высоком статусе намерены и в дальнейшем активно продвигать вопросы укрепления безопасности.





Кроме того, на полях Комиссии ООН по наркотическим средствам 13 марта 2017 года состоялось совместное мероприятие на высоком уровне «ООН и ШОС в борьбе с наркотиками: общие угрозы, совместные действия».





В указанном мероприятии приняли участие руководители антинаркотических структур государств-членов ШОС, Генеральный секретарь ШОС Р.Алимов, Исполнительный директор УНП ООН Ю.Федотов, а также директор Исполнительного комитета Региональной антитеррористической структуры ШОС Е.Сысоев, международные и региональных организации.





Данное мероприятие стало знаковым событием повестки дня сотрудничества по линии ШОС – ООН, привлекая внимание широкой общественности к целенаправленной и последовательной деятельности ШОС по борьбе с наркотической угрозой.