В Кабуле произошел мощный взрыв, есть жертвы
13 марта 2017, 20:48
Инцидент имел место рядом с полицейским участком.
По меньшей мере один человек погиб и восемь получили ранения в результате мощного взрыва, прогремевшего в понедельник в столице Афганистана Кабуле. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на официального представителя Министерства внутренних дел страны Седика Седикки, передает ТАСС.
Взрывное устройство сработало рядом с полицейским участком, его привел в действие террорист-смертник. Целью теракта был проезжавший по улице микроавтобус, перевозивший сотрудников частной телекоммуникационной компании.
Ранее агентство Синьхуа со ссылкой на очевидцев сообщило о том, что в результате взрыва погибли несколько человек.
На прошлой неделе десятки человек погибли в результате совершенного в Кабуле нападения на госпиталь, ответственность за которое взяла на себя террористическая группировка "Исламское государство".
Фото: tvc.ru.
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