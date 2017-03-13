В Кабуле произошел мощный взрыв, есть жертвы

По меньшей мере один человек погиб и восемь получили ранения в результате мощного взрыва, прогремевшего в понедельник в столице Афганистана Кабуле. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на официального представителя Министерства внутренних дел страны Седика Седикки, передает Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на официального представителя Министерства внутренних дел страны Седика Седикки, передает ТАСС





Взрывное устройство сработало рядом с полицейским участком, его привел в действие террорист-смертник. Целью теракта был проезжавший по улице микроавтобус, перевозивший сотрудников частной телекоммуникационной компании.





Ранее агентство Синьхуа со ссылкой на очевидцев сообщило о том, что в результате взрыва погибли несколько человек.





На прошлой неделе десятки человек погибли в результате совершенного в Кабуле нападения на госпиталь, ответственность за которое взяла на себя террористическая группировка "Исламское государство".



