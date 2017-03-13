В СКО пьяный водитель совершил смертельное ДТП
13 марта 2017, 21:03
Его пассажир скончался на месте происшествия.
С начала года в СКО полицейские выявили 196 нетрезвых водителей, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ДВД области.
"С начала года выявлено 196 лиц, управляющих транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения. 172 нарушителя по решению суда лишены водительских прав, к остальным применен административный арест", - проинформировал глава МПС ДВД СКО полковник полиции Канат Айтбаев.
11 марта в Петропавловске произошло первое в текущем году ДТП, совершённое по вине пьяного водителя. 23-летний житель посёлка Заречный, находившийся за рулём автомобиля Peugeot в состоянии алкогольного опьянения, не справился с управлением и врезался в дерево. 20-летний пассажир – житель Кызылжарского района, от полученных травм скончался на месте. По данному факту проводится досудебное расследование.
В прошлом году по вине пьяных водителей зарегистрировано 23 ДТП, в которых 3 погибло человека и 37 получили ранения. Всего было выявлено 2857 случаев управления автомобилем в нетрезвом виде. Прав лишились 2289 водителей, 568 любителей выпивки получили возможность обдумать своё поведение, находясь под административным арестом.
Фото: пресс-служба ДВД СКО.
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