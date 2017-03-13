Белорусский оппозиционер предрек свержение Лукашенко до конца года

По его словам, первоначальной причиной серии протестных акций стал налог на тунеядство, однако очень быстро все переросло в проявление ненависти к Лукашенко.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко не сможет сбить волну недовольства в стране и будет смещен со своего поста до конца года. Об этом изданию «Гордон» сказал белорусский оппозиционер, координатор гражданской кампании «Европейская Беларусь» Дмитрий Бондаренко.





По его словам, первоначальной причиной серии протестных акций стал налог на тунеядство, однако очень быстро все переросло в проявление ненависти к Лукашенко. «Люди доведены до нищеты, а масштабы безработицы в небольших городах просто зашкаливают. Лукашенко не в состоянии решить проблемы людей. Мой прогноз — в течение года в Белоруссии будет новая власть. Думаю, Лукашенко будет смещен с должности в результате народных протестов», — сказал Бондаренко.





Ранее в этот же день лидер оппозиционного «Белорусского национального конгресса» Николай Статкевич заявил, что 25 марта в Минске состоится многотысячная акция протеста, которая может стать бессрочной.





19 февраля в нескольких городах Белоруссии прошли несанкционированные митинги против сбора налога на тунеядство. Самая крупная акция состоялась в Гомеле, в ней приняли участие от одной до трех тысяч человек. По несколько сотен человек собрались также в Могилеве, Бресте и Витебске. Двумя днями ранее несколько тысяч человек приняли участие в мероприятии в Минске.





Декрет о тунеядцах был подписан Лукашенко в апреле 2015 года. Согласно ему, все трудоспособные, но не работающие и не платящие налогов на протяжении шести месяцев жители республики должны ежегодно уплачивать сбор в размере около 250 долларов. В противном случае их будут привлекать к административной ответственности.







