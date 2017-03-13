Сутенер-вербовщик приговорен к почти семи годам заключения в Талдыкоргане

Талдыкорганский городской суд приговорил обвиняемого в торговле людьми с их вывозом за пределы страны к 6 годам 8 месяцам заключения.





По данным следствия, 34-летний житель Талдыкоргана обманным путем вербовал молодых женщин для работы в Китае с целью их дальнейшей сексуальной эксплуатации. Завербованных мужчина лично сопровождал до границы, где передавал их работодателям.





В материалах обвинения в качестве потерпевших выступают восемь женщин. Выявить и задержать "сутенера-вербовщика" удалось оперативникам областного Управления по борьбе с организованной преступностью во время профилактической отработки "Стоп-трафик".





"Приговором Талдыкорганского городского суда подсудимый признан виновным по статье 128 части 3 УК РК (Торговля людьми в отношении двух и более лиц с целью вывоза их за пределы республики)", — сообщила пресс-секретарь Алматинского областного суда Айнаш Рахимова.





Приговор суда пока не вступил в законную силу.







