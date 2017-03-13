Сутенер-вербовщик приговорен к почти семи годам заключения в Талдыкоргане
13 марта 2017, 21:29
Осужденного выявили оперативники в ходе профилактической отработки "Стоп-трафик".
Талдыкорганский городской суд приговорил обвиняемого в торговле людьми с их вывозом за пределы страны к 6 годам 8 месяцам заключения.
По данным следствия, 34-летний житель Талдыкоргана обманным путем вербовал молодых женщин для работы в Китае с целью их дальнейшей сексуальной эксплуатации. Завербованных мужчина лично сопровождал до границы, где передавал их работодателям.
В материалах обвинения в качестве потерпевших выступают восемь женщин. Выявить и задержать "сутенера-вербовщика" удалось оперативникам областного Управления по борьбе с организованной преступностью во время профилактической отработки "Стоп-трафик".
"Приговором Талдыкорганского городского суда подсудимый признан виновным по статье 128 части 3 УК РК (Торговля людьми в отношении двух и более лиц с целью вывоза их за пределы республики)", — сообщила пресс-секретарь Алматинского областного суда Айнаш Рахимова.
Приговор суда пока не вступил в законную силу.
Источник: Sputnik Казахстан.
Фото: ДВД Алматы.
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