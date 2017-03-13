Эрдоган рассказал, когда сможет встретиться с Трампом

Ранее сообщалось, что переговоры лидеров двух стран могут состояться в конце мая в рамках саммита НАТО.

Президенты Турции и США Тайип Эрдоган и Дональд Трамп смогут провести личную встречу после референдума по поправкам в конституцию Турции, который пройдет 16 апреля. Об этом в понедельник сообщает газета Hürriyet Daily News, цитирующая соответствующее высказывание Эрдогана, передает Об этом в понедельник сообщает газета Hürriyet Daily News, цитирующая соответствующее высказывание Эрдогана, передает ТАСС





"Говорят, в США есть практика не встречаться с иностранными политиками из стран, которые готовятся к выборам, в течение 60 дней до голосования. Таким образом, у нас складывается впечатление, что такая встреча пройдет после референдума", - сказал турецкий лидер.





Ранее сообщалось, что переговоры Эрдогана и Трампа могут состояться в конце мая в рамках саммита НАТО, но также прорабатывался вопрос о встрече и в более ранние сроки.





Референдум 16 апреля в Турции определит, будут ли приняты поправки в конституцию о смене парламентской системы на президентскую.





Кирилл Жаров.



