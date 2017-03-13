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Эрдоган рассказал, когда сможет встретиться с Трампом

13 марта 2017, 22:00

Ранее сообщалось, что переговоры лидеров двух стран могут состояться в конце мая в рамках саммита НАТО.


Президенты Турции и США Тайип Эрдоган и Дональд Трамп смогут провести личную встречу после референдума по поправкам в конституцию Турции, который пройдет 16 апреля. Об этом в понедельник сообщает газета Hürriyet Daily News, цитирующая соответствующее высказывание Эрдогана, передает ТАСС.

"Говорят, в США есть практика не встречаться с иностранными политиками из стран, которые готовятся к выборам, в течение 60 дней до голосования. Таким образом, у нас складывается впечатление, что такая встреча пройдет после референдума", - сказал турецкий лидер.

Ранее сообщалось, что переговоры Эрдогана и Трампа могут состояться в конце мая в рамках саммита НАТО, но также прорабатывался вопрос о встрече и в более ранние сроки.

Референдум 16 апреля в Турции определит, будут ли приняты поправки в конституцию о смене парламентской системы на президентскую.

Кирилл Жаров.

Фото: AP Photo.

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