Эрдоган рассказал, когда сможет встретиться с Трампом
13 марта 2017, 22:00
Ранее сообщалось, что переговоры лидеров двух стран могут состояться в конце мая в рамках саммита НАТО.
Президенты Турции и США Тайип Эрдоган и Дональд Трамп смогут провести личную встречу после референдума по поправкам в конституцию Турции, который пройдет 16 апреля. Об этом в понедельник сообщает газета Hürriyet Daily News, цитирующая соответствующее высказывание Эрдогана, передает ТАСС.
"Говорят, в США есть практика не встречаться с иностранными политиками из стран, которые готовятся к выборам, в течение 60 дней до голосования. Таким образом, у нас складывается впечатление, что такая встреча пройдет после референдума", - сказал турецкий лидер.
Ранее сообщалось, что переговоры Эрдогана и Трампа могут состояться в конце мая в рамках саммита НАТО, но также прорабатывался вопрос о встрече и в более ранние сроки.
Референдум 16 апреля в Турции определит, будут ли приняты поправки в конституцию о смене парламентской системы на президентскую.
Кирилл Жаров.
Фото: AP Photo.
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