«Барыс» уступил «Металлургу» в плей-оффе КХЛ
13 марта 2017, 22:13
Встреча завершилась со счетом 3:5.
Астанинский «Барыс» в третьем матче 1/4 финала плей-офф Континентальной хоккейной лиги уступил дома магнитогорскоум «Металлургу» — 3:5.
Континентальная хоккейная лига
«Барыс» — «Металлург» Магнитогорск 3:5 (0:0, 0:2, 3:3)
Шайбы:
0:1 — 27:34 Зарипов (Береглазов, Мозякин). В равенстве
0:2 — 37:26 Зарипов (Коварж). В большинстве
1:2 — 41:01 Бойд (Сен-Пьер, Боченски). В большинстве
1:3 — 47:38 Мозякин (Коварж). В большинстве
1:4 — 53:22 Коварж (Мозякин). В большинстве
1:5 — 55:47 Зарипов (Платонов). В равенстве
2:5 — 58:27 Бойд (Боченски). В большинстве
3:5 — 59:15 Бойд (Сен-Пьер, Даллмэн). В большинстве
«Барыс»: Карлссон — Семёнов-Даллмэн, Доус-Боченски-Бойд; Шалапов-Баркер, Худяков-Пушкарёв-Сен-Пьер; Савченко-Липин, Шиннимин-Маркелов-Тривино; Трясунов, Старченко-Кучин-Панюков;
«Металлург» Магнитогорск: Кошечкин — Бирюков-Антипин, Зарипов-Мозякин-Коварж; Береглазов-Ли, Сёмин-Сантала-Осала; Хабаров-Терещенко, Филиппи-Тимкин-Косов; Дронов, Платонов-Железков-Казионов Ден.-Казионов Дм.
Штраф: 8:20 (2:8, 2:6, 4:6)
Главные судьи: Денис Наумов, Александр Соин
Линейные судьи: Алексей Михель, Евгений Стрельцов
13 марта. Астана. Новый Ледовый дворец 9 818 зрителей.
Источник: Sports.kz.
Фото: hcbarys.kz.
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