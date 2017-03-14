Санчес уточнил, в каком раунде Головкин нокаутирует Джейкобса

Тренер чемпиона мира в среднем весе по версиям WBA (Super), IBO, WBC и IBF казахстанского боксера Геннадия Головкина (36-0, 33 КО) Абель Санчес уверен, что его подопечный досрочно завершит в свою пользу предстоящий бой с американцем Дэниэлом Джейкобсом (32-1, 29 КО), передает передает Vesti.kz





"Думаю, Дэнни окажет хорошее сопротивление до середины боя. Но во второй половине, где-то между седьмым и девятым раундами, сила Геннадия скажется, и сторона Джейкобса остановит бой, как это было с Кертисом Стивенсом. Или же Дэнни станет жертвой хорошего удара", - приводит слова Санчеса BoxingScene.com.





Между тем на Нью-Йоркской фондовой бирже был дан первый гонг к бою Головкина и Джейкобса. Сам поединок пройдет на арене Madison Square Garden утром 19 марта по казахстанскому времени. В прямом эфире его покажут "Казахстан" и KazSport. Телеканал HBO покажет его в США по системе платных трансляций (PPV).



