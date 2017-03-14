Порошенко призвал бороться за усиление санкций против России
14 марта 2017, 00:31
Порошенко призвал ужесточить и санкции, введенные в связи с ситуацией на юго-востоке Украины.
Президент Украины Петр Порошенко на своей странице в Facebook заявил о необходимости ужесточить санкции в отношении России, сообщает РИА Новости.
Так украинский президент прокомментировал решение Совета ЕС, который на полгода продлил действие индивидуальных ограничительных мер против российских и украинских физических и юридических лиц. Этот пакет санкций ЕС принял в марте 2014 года, после референдума о вхождении Крыма в состав России.
Порошенко призвал ужесточить и санкции, введенные в связи с ситуацией на юго-востоке Украины. "Продолжаем бороться за продление и усиление экономических санкций против России из-за ее агрессии против Украины в Донбассе", — написал он.
Посол ЕС на Украине Хьюг Мингарелли ранее заявил, что ЕС не рассматривает возможность введения новых санкций в отношении России.
Москва неоднократно подчеркивала, что считает абсурдным увязывать западные санкции с ситуацией в Донбассе и реализацией минских договоренностей, поскольку Россия не является стороной внутриукраинского конфликта и субъектом соглашений по мирному урегулированию. В Москве также не раз называли контпродуктивными попытки разговаривать с Россией с позиции санкций.
Фото: РИА Новости. Пресс-служба президента Украины.
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