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Эрдоган считает, что Германия оказывает поддержку террористам

14 марта 2017, 00:42

По словам турецкого лидера, Анкара ранее направила в ФРГ 4,5 тысячи досье на террористов, но по ним не предпринято никаких шагов.


Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что Германия и канцлер ФРГ Ангела Меркель поддерживают террористов на территории своей страны. Об этом он заявил в понедельник в эфире телеканала A Haber, передает ТАСС.

"Германия самым беспощадным образом оказывает поддержку террористам. Мы ранее направили в ФРГ 4,5 тысячи досье на террористов (членов Рабочей партии Курдистана и ФЕТО Фетхуллаха Гюлена - прим. ТАСС)", - сказал он.

"Меркель, ты поддерживаешь, кормишь террористов. Мы передали 4,5 тысяч досье, но по ним нет шагов", - сказал он.

Эрдоган также назвал "шпионом и террористом" арестованного в Турции немецкого журналиста издания Die Welt Дениза Юджеля.

Кирилл Жаров.

Фото: EPA/TURKISH PRESIDENT PRESS OFFICE.

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