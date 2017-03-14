Эрдоган считает, что Германия оказывает поддержку террористам

По словам турецкого лидера, Анкара ранее направила в ФРГ 4,5 тысячи досье на террористов, но по ним не предпринято никаких шагов.

Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что Германия и канцлер ФРГ Ангела Меркель поддерживают террористов на территории своей страны. Об этом он заявил в понедельник в эфире телеканала A Haber, передает Об этом он заявил в понедельник в эфире телеканала A Haber, передает ТАСС





"Германия самым беспощадным образом оказывает поддержку террористам. Мы ранее направили в ФРГ 4,5 тысячи досье на террористов (членов Рабочей партии Курдистана и ФЕТО Фетхуллаха Гюлена - прим. ТАСС)", - сказал он.





"Меркель, ты поддерживаешь, кормишь террористов. Мы передали 4,5 тысяч досье, но по ним нет шагов", - сказал он.





Эрдоган также назвал "шпионом и террористом" арестованного в Турции немецкого журналиста издания Die Welt Дениза Юджеля.





Кирилл Жаров.



