Головкин и Джейкобс провели дуэль взглядов

Ранее на Нью-Йоркской фондовой бирже был дан первый гонг к бою.

Казахстанский боксер Геннадий Головкин (36-0, 33 КО) и американец Дэниэл Джейкобс (32-1, 29 КО) провели дуэль взглядов по окончании финальной пресс-конференции на арене Madison Square Garden в Нью-Йорке.





Напомним, ранее на Нью-Йоркской фондовой бирже был дан первый гонг к бою. В мероприятии приняли участие сами боксеры и их команды, а также знаменитый ринг-анонсер Майкл Баффер.





Бой Головкин — Джейкобс состоится 18 марта.







