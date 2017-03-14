Головкин и Джейкобс провели дуэль взглядов
14 марта 2017, 01:00
Ранее на Нью-Йоркской фондовой бирже был дан первый гонг к бою.
Казахстанский боксер Геннадий Головкин (36-0, 33 КО) и американец Дэниэл Джейкобс (32-1, 29 КО) провели дуэль взглядов по окончании финальной пресс-конференции на арене Madison Square Garden в Нью-Йорке.
Напомним, ранее на Нью-Йоркской фондовой бирже был дан первый гонг к бою. В мероприятии приняли участие сами боксеры и их команды, а также знаменитый ринг-анонсер Майкл Баффер.
Бой Головкин — Джейкобс состоится 18 марта.
Источник: Sports.kz.
Фото: sports.kz.
Акции
Комментарии Правила комментирования
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com