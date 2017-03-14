Головкин и Джейкобс провели дуэль взглядов

14 марта 2017, 01:00

Ранее на Нью-Йоркской фондовой бирже был дан первый гонг к бою.

Казахстанский боксер Геннадий Головкин (36-0, 33 КО) и американец Дэниэл Джейкобс (32-1, 29 КО) провели дуэль взглядов по окончании финальной пресс-конференции на арене Madison Square Garden в Нью-Йорке.

Напомним, ранее на Нью-Йоркской фондовой бирже был дан первый гонг к бою. В мероприятии приняли участие сами боксеры и их команды, а также знаменитый ринг-анонсер Майкл Баффер.

Бой Головкин — Джейкобс состоится 18 марта.

Источник: Sports.kz.

Фото: sports.kz.

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