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США на переговорах в Астане будет представлять посол в Казахстане

14 марта 2017, 01:12

Очередная встреча по урегулированию конфликта в Сирии пройдет в Астане 14-15 марта.


Делегацию США на переговорах по сирийскому урегулированию в Астане будет представлять посол в Казахстане. Об этом сообщил представитель госдепартамента Марк Тонер, передает РИА Новости.

"Как и на предыдущих переговорах, думаю, посол США в Казахстане Джордж Крол посетит (встречу – ред.)", — заявил Тонер в понедельник на брифинге.

Очередная встреча по урегулированию конфликта в Сирии пройдет в Астане 14-15 марта. По сообщению МИД Казахстана, среди приглашенных на встречу — спецпосланник ООН по сирийскому урегулированию Стаффан де Мистура.

Предложение президента России Владимира Путина создать в Астане дополнительную площадку сирийского мирного процесса помимо Женевы поддержали президенты Турции и Казахстана. Первый раунд переговоров по Сирии проходил в Астане 23-24 января. В ходе второго раунда переговоров в Астане 15-16 февраля была достигнута окончательная договоренность о создании мониторинговой группы по перемирию в Сирии с участием Ирана, России, Турции.

Фото: РИА Новости. Сергей Субботин.

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