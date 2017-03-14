Ученые выяснили, как воспринимается загадочная улыбка Джоконды

Загадочная улыбка "Моны Лизы" Леонардо да Винчи большинству людей кажется счастливой. Об этом сообщает France Presse, передает Об этом сообщает France Presse, передает РИА Новости





Такой вывод ученые из Фрайбургского университета сделали, исследовав оценку людьми выражения лиц.





Взяв изображение Джоконды, ученые сделали восемь копий, на которых изменили очертания губ: на четырех подняли уголки рта вверх, а на остальных — опустили вниз, придав лицу более радостное или печальное выражение. Все девять изображений в различных комбинациях 30 раз показали 12 испытуемым, попросив тех указать, счастливым или печальным кажется им лицо Джоконды.





"Мы полагали, что определение эмоций оригинала вызовет у людей наибольшие трудности, однако, к нашему изумлению, люди характеризовали выражение лица оригинала как "счастливое" в 97% случаев", — рассказал AFP один из авторов исследования Юрген Корнмайер.





По мнению исследователей, практически однозначная реакция испытуемых позволяет закрыть столетиями волновавший искусствоведов вопрос о том, какие эмоции выражает загадочная улыбка Джоконды.



