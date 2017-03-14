Турция обратится в ЕСПЧ после скандала с визитом министров в Нидерланды

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган собирается обратиться в ЕСПЧ из-за того, что голландские власти запретили министру иностранных дел Турции Мевлюту Чавушоглу и министру по делам семьи и социальной политики Фатме Бетюль Сайян Кайя​ въезжать в Нидерланды , передает , передает РБК со ссылкой на Reuters.





Лидер Турции также заявил, что может ввести дипломатические санкции против Нидерландов.





Как отмечает агентство, Эрдоган был «взбешен» тем, что Нидерланды и Германия запретили въезд турецким министрам.





Дипломатический конфликт между Турцией и Нидерландами разгорелся после того, как голландские власти отказали во въезде главе МИД Турции Мевлюту Чавушоглу. Он направлялся в страну, чтобы провести митинг в поддержку референдума о расширении полномочий президента страны Эрдогана. Мэр Роттердама объяснил это решение «соображениями безопасности». По этой же причине митинги были отменены в Германии и Австрии.





В ответ на это Турция пригрозила Нидерландам «ответными мерами». Эрдоган назвал голландцев «фашистами и наследниками нацистов».





Голландские власти также не пустили в генконсульство Турции в Роттердаме министра по делам семьи и социальной политики Фатму Бетюль Сайян Кайя, которая тоже направлялась на митинг. Ее автомобиль остановили в 30 м от здания и отказались пропустить дальше. После этого стало известно, что власти Нидерландов решили выдворить Фатму Бетюль Сайян Кайя из страны в сопровождении полиции, признав «нежелательным иностранцем».





По сообщению портала Nu.nl, глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу потребовал извинения голландских властей. Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте заявил, что не станет извиняться перед Турцией. При этом ранее он заявлял, что Нидерланды сделают все возможное, чтобы урегулировать конфликтную ситуацию с Турцией.





Агентство Reuters со ссылкой на свои источники в Министерстве иностранных дел в Турции сообщило, что правительство вызвало посла Нидерландов в Анкаре для того, чтобы выразить протест в связи с действиями полиции против мирной демонстрации турок в Роттердаме, которая прошла 12 марта. По данным агентства, то был уже третий за последние три дня вызов посланника Голландии в МИД Турции.​



