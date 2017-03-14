Меркель назвала заявления Эрдогана о поддержке терроризма абсурдными
14 марта 2017, 02:00
Ранее Эрдоган обвинил Меркель в поддержке террористов.
Канцлер Германии Ангела Меркель назвала абсурдными заявления президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана о поддержке терроризма. Об этом сообщает агентство France Presse со ссылкой на представителя канцлера Штеффена Зайберта, передает РИА Новости.
Ранее Эрдоган обвинил Меркель в поддержке террористов. Турецкий лидер также обвинил канцлера ФРГ в том, что она заняла сторону Нидерландов в разворачивающемся скандале после субботнего инцидента, когда голландские власти не пустили в страну самолет главы МИД Турции Мевлюта Чавушоглу.
"Канцлер не намерена участвовать в игре провокаций. Эти обвинения, безусловно, абсурдны", — приводит агентство слова Зайберта.
Отношения между Берлином и Анкарой обострились после ареста немецкого журналиста турецкого происхождения Дениза Юджеля в Стамбуле. Он подозревается турецкими властями в "участии в террористической организации, неправомерном использовании данных, пропаганде терроризма". Канцлер Германии Ангела Меркель потребовала от Анкары освободить Юджеля и соблюдать свободу СМИ.
Затем власти немецкого города Гаггенау (Баден-Вюртемберг) отменили выступление перед избирателями турецкого происхождения министра юстиции Турции Бекира Боздага накануне референдума по пакету изменений в конституцию. Министр покинул страну и отказался от встречи со своим немецким коллегой Хайко Маасом.
В минувшее воскресенье президент Турции Тайип Эрдоган сравнил нынешнюю политику Берлина с "действиями нацистов в прошлом", чем вызвал серьезное недовольство в ФРГ.
Фото: AP Photo/ Markus Schreiber.
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