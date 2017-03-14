Туман и гололед ожидают казахстанцев во вторник

Местами сохранятся туман, гололед, усиление ветра, на севере с низовой метелью.

С прохождением атмосферных фронтов на юге, юго-востоке и севере республики местами ожидаются осадки, преимущественно снег

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сообщает

со ссылкой на КЧС МВД РК.





Местами сохранятся туман, гололед, усиление ветра, на севере с низовой метелью.





В Акмолинской области местами ожидается туман, днем усиление ветра 15-20 м/с, с низовой метелью, на дорогах гололедица. В Северо-Казахстанской области местами ожидается туман, ночью - усиление ветра 15-20 м/с, днем - низовая метель, гололед.





В Павлодарской области днем местами усилится ветер 15-20 м/с, с низовой метелью. В Жамбылской области местами ожидается туман, гололед, ветер 15-20 м/с. В Южно-Казахстанской области местами – туман, ночью и утром усиление ветра 15-20 м/с.





В Мангыстауской, днем Атырауской областях местами усилится ветер 15-20 м/с. В Кызылординской, Западно-Казахстанской, Актюбинской, Костанайской, Карагандинской, Восточно-Казахстанской, ночью Алматинской областях местами ожидается туман.



