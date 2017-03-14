Вниманию плательщиков платы за эмиссии в окружающую среду с объемами платежей до 100 МРП!

Напоминаем, что согласно пункту 2 статьи 496 Налогового кодекса плательщики платы за эмиссии в окружающую среду с объемами платежей до 100 МРП в суммарном годовом объеме вправе выкупить норматив на эмиссии в окружающую среду, установленный органом, выдающим разрешительный документ. Выкуп норматива производится с полной предварительной оплатой за текущий год при оформлении разрешительного документа не позднее 20 марта отчетного налогового периода.

Наряду с этим пунктом 3 статьи 498 Налогового кодекса установлено, что такие плательщики также должны представить декларацию по форме 870.00 не позднее 20 марта отчетного налогового периода.

При этом следует обратить внимание, что согласно постановлению Правительства РК от 18 января 2017 года № 5 день отдыха в субботу 18 марта 2017 года переносятся на понедельник 20 марта 2017 года, то есть суббота 18 марта является рабочим днем, а понедельник 20 марта - выходным днем. Кроме того, 21, 22 и 23 марта, приходящиеся на вторник, среду и четверг, в Казахстане отмечается государственный праздник Наурыз мейрамы, соответственно, эти дни также являются нерабочими днями.

Как установлено статьей 33 Налогового кодекса, если последний день срока исполнения налогового обязательства приходится на нерабочий день, то срок истекает в конце следующего рабочего дня.

Таким образом, срок исполнения налогового обязательства по выкупу норматива на эмиссии в окружающую среду с объемами платежей до 100 МРП в суммарном годовом объеме и представление декларации по форме 870.00 истекает в конце рабочего дня 24 марта 2017 года.

В случае оформления разрешительного документа после 24 марта 2017 года выкуп норматива на эмиссии в окружающую среду с объемами платежей до 100 МРП в суммарном годовом объеме производится не позднее 20 числа месяца, следующего за месяцем получения разрешительного документа, и в этот же срок представляется декларация по форме 870.00.