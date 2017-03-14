Итальянский суд признал матерями обеих женщин в лесбийской паре
14 марта 2017, 06:47
Одна из них является биологической матерью девочки, рожденной в результате искусственного оплодотворения, вторая требовала признания аналогичных прав на ребенка.
Апелляционный суд Рима в понедельник признал равными родительские права лесбийской пары, сообщает РИА Новости.
Истицами по делу выступили две жительницы Рима — писательница и журналистка. Одна из них является биологической матерью девочки, рожденной в результате искусственного оплодотворения, вторая требовала признания аналогичных прав на ребенка.
"Я жила в страхе, что со мной или с ребенком может что-то случиться. Сейчас с этим приговором, хотя речь не идет о полном удочерении, я наконец могу вздохнуть спокойно", — заявила истица после вынесенного судебного решения.
Нынешнее решение римского суда последовало спустя несколько дней после аналогичного вердикта, принятого во Флоренции. Местный суд признал законность усыновления детей гей-парой из двух итальянцев, долгое время живших в Великобритании, где они усыновили двух братьев. Они требовали признать действующими на территории Апеннин британские документы об усыновлении и предоставить своим детям итальянское гражданство.
Ранее в конце февраля в Италии суд официально признал родительские права мужской гомосексуальной пары, которая сумела обзавестись двумя детьми, прибегнув к услугам суррогатной матери в США. Согласно постановлению суда, решение американских властей о признании обоих итальянцев родителями новорожденных близнецов "является юридически действующим", даже несмотря на то, что один из них "не является генетическим отцом" малышей.
Италия до недавнего времени была одной из немногих европейских стран, где не было никакого юридического признания прав однополых пар. В прошлом году был принят закон об учреждении на Апеннинах института гражданского союза между лицами одного пола. Главное положение закона — введение так называемого института гражданских союзов между лицами одного пола. По сути, документ вводит новый семейно-правовой институт, отличный от традиционного брака, но эквивалентный ему.
Фото: РИА Новости
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