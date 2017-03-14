Итальянский суд признал матерями обеих женщин в лесбийской паре

Истицами по делу выступили две жительницы Рима — писательница и журналистка. Одна из них является биологической матерью девочки, рожденной в результате искусственного оплодотворения, вторая требовала признания аналогичных прав на ребенка.





"Я жила в страхе, что со мной или с ребенком может что-то случиться. Сейчас с этим приговором, хотя речь не идет о полном удочерении, я наконец могу вздохнуть спокойно", — заявила истица после вынесенного судебного решения.





Нынешнее решение римского суда последовало спустя несколько дней после аналогичного вердикта, принятого во Флоренции. Местный суд признал законность усыновления детей гей-парой из двух итальянцев, долгое время живших в Великобритании, где они усыновили двух братьев. Они требовали признать действующими на территории Апеннин британские документы об усыновлении и предоставить своим детям итальянское гражданство.