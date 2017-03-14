Дизайнер осовременил казахских просветителей
14 марта 2017, 07:29
Бекзат Исамбергенов приготовил серию стикеров для мессенджера Telegram в виде образов казахских писателей, акынов и мыслителей.
Дизайнер из Алматы решил напомнить казахстанцам об известных мыслителях, сообщает Zakon.kz.
Бекзат Исамбергенов приготовил серию стикеров для мессенджера Telegram в виде образов казахских писателей, акынов и мыслителей.
"Как бы выглядели культурные деятели Казахстана, если б они жили в XXI веке. Разбавим ленту мультяшками. Как вам?", - написал в Facebook Бекзат Исамбергенов.
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