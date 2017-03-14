Найденный в спальне Евы Браун альбом с личными снимками Гитлера уйдет с молотка
14 марта 2017, 07:47
В фотоальбоме имеются совместные снимки Адольфа Гитлера с Йозефом Геббельсом, Германом Герингом и Генрихом Гиммлером, а также кадры его проезда в автоколонне через приветствующую толпу.
Альбом с фотографиями Адольфа Гитлера и членов Национал-социалистической немецкой рабочей партии будет продан на аукционе в Великобритании сообщает Lenta.ru.
По словам консультанта аукционного дома C&T Auctions Тима Харпера, советские солдаты нашли его в 1945 году в спальне Евы Браун в гитлеровском бункере. Позднее он был передан фотографу Эдварду Дину и диктору Ричарду Димблби из Великобритании, а в настоящее время им владеет коллекционер, имя которого не сообщается.
В фотоальбоме имеются совместные снимки Адольфа Гитлера с Йозефом Геббельсом, Германом Герингом и Генрихом Гиммлером, а также кадры его проезда в автоколонне через приветствующую толпу.
Автор или авторы фотографий не известны. Консультант высказал мнение, что снять Гитлера с такого ракурса мог только тот, у кого было соответствующее разрешение.
«Снимки, которые вы видите в этом альбоме, — естественные, расслабленные, многие из них забавные, и практически наверняка их не разрешили бы опубликовать. Они в какой-то мере откровенные», — рассказал Харпер.
Ориентировочная стоимость альбома — 18 тысяч долларов. Аукцион назначен на 15 марта, местом проведения станет Кент.
13 марта The Local сообщил об открытии в итальянском городе Сало выставка «Музей безумия», на которой, в частности, представлена картина фюрера Третьего рейха. «Это просто дрянь, картина ничтожного человека. Вы видите не величие, а убогость. Это работа не диктатора, а негодяя», — такую характеристику дал полотну организатор экспозиции Витторио Сгарби
19 февраля стало известно, что личный телефон Адольфа Гитлера, по которому тот отдавал приказы, ушел с молотка на аукционе в США за 243 тысячи долларов. Имя покупателя не раскрывается.
Фото: Globallookpress.com
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