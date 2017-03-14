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В Колумбии конфисковали партию кокаина, предназначавшуюся для Южной Кореи

14 марта 2017, 08:08

Обнаружить партию запрещенного вещества позволили специально обученные на его поиск собаки.


Партия кокаина весом 700 килограммов, предназначавшаяся для отправки в Южную Корею, конфискована в Колумбии, сообщает РИА Новости.

По данным властей, наркотики были спрятаны на борту судна, которое должно было отправиться из порта Буэнавентура в корейский Пусан с грузом заготовок из дерева, отмечает мексиканское агентство Notimex.

Обнаружить партию запрещенного вещества позволили специально обученные на его поиск собаки. Есть ли задержанные среди членов команды судна, не сообщается.

Фото: AP Photo


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