В Колумбии конфисковали партию кокаина, предназначавшуюся для Южной Кореи

По данным властей, наркотики были спрятаны на борту судна, которое должно было отправиться из порта Буэнавентура в корейский Пусан с грузом заготовок из дерева, отмечает мексиканское агентство Notimex.





Обнаружить партию запрещенного вещества позволили специально обученные на его поиск собаки. Есть ли задержанные среди членов команды судна, не сообщается.



