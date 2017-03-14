Мужчина, вооружившись пистолетом, вымогает свою зарплату
14 марта 2017, 08:18
"Довели человека. Мужчина вымогает свою зарплату!", - подписано под публикацией.
В Сети появилось видео, где мужчина с оружием требует свою зарплату, передает Zakon.kz.
Ролик был опубликован на страничке ZTB в Instagram.
"Довели человека. Мужчина вымогает свою зарплату!", - подписано под публикацией.
На кадрах мужчина требует свою зарплату, однако не получив положительного ответа, достает пистолет и начинает угрожать. Комментаторы считают, что ролик постановочный, другие же утверждают, что знают этого мужчину и история действительно была.
Фото: скриншот
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