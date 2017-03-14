Обнаружено блокирование рекламы на сайте

Уважаемые пользователи,

создатели сайта не желают превращать его в свалку рекламы, но для существования нашего сайта необходим показ нескольких баннеров.

просим отнестись с пониманием и добавить zakon.kz в список исключений вашей программы для блокировки рекламы (AdBlock и другие).
WHATSAPP +7 (776) 911-01-12
 
Новости за сегодня

Мужчина, вооружившись пистолетом, вымогает свою зарплату

14 марта 2017, 08:18

"Довели человека. Мужчина вымогает свою зарплату!", - подписано под публикацией.


В Сети появилось видео, где мужчина с оружием требует свою зарплату, передает Zakon.kz.

Ролик был опубликован на страничке ZTB в Instagram.

"Довели человека. Мужчина вымогает свою зарплату!", - подписано под публикацией.

На кадрах мужчина требует свою зарплату, однако не получив положительного ответа, достает пистолет и начинает угрожать. Комментаторы считают, что ролик постановочный, другие же утверждают, что знают этого мужчину и история действительно была.


Фото: скриншот

Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.

Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Добавить комментарий
Введите имя
Чтобы увидеть код начните набирать сообщение Введите код из 3 сим-волов, отображенных черным цветом. Язык кода - русский. обновить код
Новости партнеров
Загрузка...