Мужчина, вооружившись пистолетом, вымогает свою зарплату

В Сети появилось видео, где мужчина с оружием требует свою зарплату, передает Zakon.kz.





Ролик был опубликован на страничке ZTB в Instagram.





"Довели человека. Мужчина вымогает свою зарплату!", - подписано под публикацией.





На кадрах мужчина требует свою зарплату, однако не получив положительного ответа, достает пистолет и начинает угрожать. Комментаторы считают, что ролик постановочный, другие же утверждают, что знают этого мужчину и история действительно была.







Довели человека. Мужчина вымогает свою зарплату! Полную версию смотрите на нашем сообществе вконтакте: vk.com/ztb_kz Публикация от 🇰🇿© ZTB.KZ 2017 (@ztb_video) Мар 13 2017 в 11:02 PDT



