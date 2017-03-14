Головкин подтвердил проведение следующего боя в Казахстане и объяснил его важность

Наиболее вероятным соперником на этот бой называется чемпион WBO Билли Джо Сондерс.

Казахстанский боксер Геннадий Головкин (36-0, 33 КО), являющийся чемпионом мира в среднем весе по версиям WBA (Super), IBO, WBC и IBF, подтвердил, что свой следующий бой намерен провести у себя на родине, сообщает корреспондент Vesti.kz.





"Я хочу привезти бой домой. Потому что каждый там хочет увидеть это вживую, это для истории. Здесь, в США, это высший класс, и люди в Казахстане тоже хотят приобщиться к этому, почувствовать все это", - заявил Головкин на финальной пресс-конференции.





Ранее несколько источников сообщили, что Головкин проведет бой в Казахстане летом в рамках EXPO-2017. Некоторые СМИ даже назвали точную дату - 10 июня, а наиболее вероятным соперником считается чемпион WBO в среднем весе Билли Джо Сондерс (24-0, 12 КО).





Ожидается, что британский боксер посетит бой Головкина против американца Дэниэла Джейкобса, на котором анонсирует поединок с GGG.





В оргокомитете мировой выставки подтвердили факт переговоров между боксерами, однако отметили, что договоренности пока не достигнуты. При этом Сондерс уже откупился от обязательного претендента - грузина Автандила Хурцидзе (32-2-2, 21 КО).





Напомним, бой Головкин - Джейкобс пройдет на арене Madison Square Garden в Нью-Йорке. По казахстанскому времени он состоится утром 19 марта в 8:00 по времени Астаны.





Фото: boxingscene.com



