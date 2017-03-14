Япония планирует запуск спутника для поиска воды на Марсе в 2020 году

По данным японской газеты "Асахи", в разработках спутника участвуют государственный Институт информационных и коммуникационных технологий и Токийский университет. Спутник будет иметь массу до 100 килограммов. Его предполагается оснастить сенсорами, в частности, для обнаружения воды и кислорода в атмосфере Марса.





Власти Японии пока не решили, с помощью какой ракеты-носителя будет запущен этот аппарат. В случае успеха Япония впервые выведет на орбиту Марса искусственный спутник и начнет с его помощью исследовать эту планету.





В 1998 году Япония запустила к Марсу космический зонд "Нодзоми", но его оборудование отказало.





Как сообщалось ранее, в Институте космических исследований и аэронавтики в Сагамихаре в префектуре Канагава в 2015 году был открыт центр по изучению внеземных материй. В нем предполагается исследовать образцы льда и песка с Марса, доставка которых намечена на начало 20-х годов нынешнего столетия.