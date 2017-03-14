Япония планирует запуск спутника для поиска воды на Марсе в 2020 году
14 марта 2017, 08:56
Спутник будет иметь массу до 100 килограммов.
Правительство Японии приняло решение запустить в 2020 году сверхмалый спутник для обследования Марса, сообщает РИА Новости.
По данным японской газеты "Асахи", в разработках спутника участвуют государственный Институт информационных и коммуникационных технологий и Токийский университет. Спутник будет иметь массу до 100 килограммов. Его предполагается оснастить сенсорами, в частности, для обнаружения воды и кислорода в атмосфере Марса.
Власти Японии пока не решили, с помощью какой ракеты-носителя будет запущен этот аппарат. В случае успеха Япония впервые выведет на орбиту Марса искусственный спутник и начнет с его помощью исследовать эту планету.
В 1998 году Япония запустила к Марсу космический зонд "Нодзоми", но его оборудование отказало.
Как сообщалось ранее, в Институте космических исследований и аэронавтики в Сагамихаре в префектуре Канагава в 2015 году был открыт центр по изучению внеземных материй. В нем предполагается исследовать образцы льда и песка с Марса, доставка которых намечена на начало 20-х годов нынешнего столетия.
Фото: Fotolia/ artemp1
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