Завтра в Астане открывается выставка сельского хозяйства
14 марта 2017, 09:00
Место проведения выставки – Выставочный центр «Корме», ул. Достык, д.3.
С 15 по 17 марта 2017 г. в Астане будет проходить 12-я международная специализированная выставка сельского хозяйства AgriTek/FarmTek Astana-2017.
На выставке компании из Казахстана, Австрии, Республики Беларусь, Великобритании, Германии, Испании, Италии, Канады, Китая, Латвии, Нидерландов, Польши, России, США, Турции, Украины, Чехии и других стран, представят сельскохозяйственную технику и оборудование, запасные части, технологии орошения и удобрения, теплицы, семена и саженцы, удобрения, средства защиты растений, технологии для животноводства, ветеринарные технологии и т.д.
Организаторами выставки являются Международная выставочная компания TNT Productions, LLC. и ее партнер в Казахстане ТОО «ТНТ Реклама».
Официальная поддержка: Министерство сельского хозяйства РК, акимат г. Астаны, АО НУХ «КАЗАГРО», Союз фермеров Казахстана, Союз птицеводов Казахстана, Ассоциация теплиц Казахстана.
Официальный партнер выставки – АО «КазАгроФинанс».
Цель выставки – встреча специалистов агропромышленного комплекса для обмена опытом и новыми технологиями, создания совместных бизнес-проектов.
Место проведения выставки – Выставочный центр «Корме», ул. Достык, д.3. Левый берег, г. Астана.
За дополнительной информацией обращаться:
Тел.: +7 (727) 250 19 99, Факс: +7 (727) 250 55 11
e-mail: agri@tntexpo.com
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