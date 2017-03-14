Власти Северо-Казахстанской области готовятся к большому паводку

В Северо-Казахстанскую область, по прогнозам специалистов, большая вода придет в конце марта — начале апреля, сообщил на выездном брифинге руководитель областного управления по мобилизационной подготовке и гражданской защите Нурлан Буркуталин.

"Приведены в готовность 14 отрядов экстренного реагирования, 16 служб гражданской защиты области. Также определены 95 населенных пунктов, где существуют угрозы подтопления. Все они взяты на контроль. 291 участок автомобильных и железных дорог, протяженностью более 280 км, подверженных паводковому воздействию также взяты на контроль", — проинформировал Буркуталин.





На проведение противопаводковых мероприятий в регионе предусмотрено более 560 миллионов тенге. Из населенных пунктов области вывезено более 918 тысяч кубометров снега. Впервые в этом году в Петропавловске организована работа по очистке территории на окраинах города. Вывоз снега организован на более чем 20 улицах.



