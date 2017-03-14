Власти Северо-Казахстанской области готовятся к большому паводку
14 марта 2017, 09:07
Проведены работы по защите населенных пунктов от паводковых вод.
В Северо-Казахстанскую область, по прогнозам специалистов, большая вода придет в конце марта — начале апреля, сообщил на выездном брифинге руководитель областного управления по мобилизационной подготовке и гражданской защите Нурлан Буркуталин.
"Приведены в готовность 14 отрядов экстренного реагирования, 16 служб гражданской защиты области. Также определены 95 населенных пунктов, где существуют угрозы подтопления. Все они взяты на контроль. 291 участок автомобильных и железных дорог, протяженностью более 280 км, подверженных паводковому воздействию также взяты на контроль", — проинформировал Буркуталин.
На проведение противопаводковых мероприятий в регионе предусмотрено более 560 миллионов тенге. Из населенных пунктов области вывезено более 918 тысяч кубометров снега. Впервые в этом году в Петропавловске организована работа по очистке территории на окраинах города. Вывоз снега организован на более чем 20 улицах.
"Подготовлено 41,1 тысячи тонн инертных материалов, 28,4 тысячи штук мешкотары и 139,1 тысячи литров ГСМ. На автодорогах области имеются более 2 тысяч водопропускных труб, обеспечивающих пропуск паводковых вод. На сегодняшний день очищено 70% водопропускных труб на автодорогах области, до 20 марта все работы будут завершены", — отметил руководитель ведомства.
Проведены работы по защите населенных пунктов от паводковых вод. Протяженность защитных сооружений составила более 68 км. "Проводится мониторинг за наполнением водохранилищ, расположенных на территории области. На сегодняшний день наполнение водохранилищ составляет: Сергеевского – 93,9% (проектный объем 693 миллиона кубометров), Петропавловского – 87,8% (24,5 миллиона кубических метров).
Проводятся и планомерные пропуски воды из водохранилищ для снижения объемов воды Сергеевского, Петропавловского водохранилищ", — заключил Буркуталин.
Проведен осмотр технического состояния 26 гидротехнических сооружений. Бесхозных гидрообъектов в регионе нет, утверждают в акимате. В прошлом году паводок подтопил десятки населенных пунктов в регионе, были размыты трассы и эвакуировалось местное население.
Источник: Sputnik Казахстан
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