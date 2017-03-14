В Шымкенте шестилетний малыш, родители которого погибли в аварии, пришел в сознание
14 марта 2017, 09:24
Врачи детской больницы называют произошедшее не иначе, как чудом.
Шестилетний малыш, родители которого погибли в аварии, произошедшей в Шымкенте на улице Аль-Фараби, пришел в сознание. Врачи детской больницы называют произошедшее не иначе, как чудом. Специалисты уверены, спасти пострадавшего малыша помог, так называемый, «золотой час», сообщает Otyrar.kz.
Сильный грохот и последовавший за ним взрыв в полночь 11 марта разбудил жителей улицы Аль-Фараби. Спустя несколько минут окрестности осветил высокий столб пламени — это загорелся местный газопровод. Как позже выяснили прибывшие по вызову полицейские, на пересечении улиц Аль-Фараби и Юсупова столкнулись джип Тойота Ландкрузер и легковая автомашина Тойота Камри.
Ребёнка, извлеченного из салона автомобиля, врачи скорой помощи в критическом предагональном состоянии доставили в областную детскую больницу. Медики диагностировали сотрясение головного мозга, открытую-черепно-мозговую травму, многочисленные переломы и разрыв печени. Уже через несколько минут после поступления малыша в больницу, к лечению приступили лучшие специалисты области.
«У нас есть принцип «золотой час». В течении часа мы собрали всех специалистов, нейрохирургов, травматологов, окулистов, хирургов, невропатологов. И сделали операцию. Остановили кровотечение, сделали санацию, перевязку конечностей. У маленьких детей адптационный период короткий. Не смотря на то, что малышка поступила в крайне тяжёлом состоянии, была большая кровопотеря, гемоглобин составлял 60, ребенок сегодня пришел в себя…», - сказал Ануарбек Маймаков, главный врач Областной детской больницы.
Свидетели происшествия рассказали — Камри выехала с второстепенной улицы и протаранила внедорожник, двигавшийся по главной дороге. От сильного удара джип несколько раз перевернулся и влетел в частный двор, по дороге задев газопровод.
По словам Салтанат Каракозова, начальника управления ДВД ЮКО, на месте дорожно-транспортного происшествия погибли мужчина-водитель автомашины Ландкрузер, 1972 года рождения, а так же его супруга, 1981 года рождения. Ребенок погибшей супружеской пары, 2011 года рождения, который тоже находился в машине, был доставлен в областную детскую больницу с травмами.
Скрывшийся с места ДТП водитель Тойты Камри спустя два часа явился с повинной в полицию. В настоящее время он арестован. Полицейские назначили несколько экспертиз и ведут досудебное расследование по статье 345 части 4 уголовного кодекса республики «Нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств лицами, управляющими транспортными средствами».
Золотой час — термин, используемый в реаниматологии для определения промежутка времени (принимаемого близким по продолжительности к 1 часу) после получения травмы, который позволяет наиболее эффективно оказать первую помощь. Считается, что в течение этого времени вероятность того, что лечение предотвратит смерть пациента, наиболее высока. Медики неотложки во всём мире преследуют одну цель – доставить жертву ДТП на операционный стол до истечения золотого часа.
Если в течение первого часа раненому оказать полноценную медицинскую помощь, то выживает 90 %. Если помощь оказывается через два часа, выживет 10 %.
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