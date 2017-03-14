В Шымкенте шестилетний малыш, родители которого погибли в аварии, пришел в сознание

Шестилетний малыш, родители которого погибли в аварии , произошедшей в Шымкенте на улице Аль-Фараби, пришел в сознание. Врачи детской больницы называют произошедшее не иначе, как чудом. Специалисты уверены, спасти пострадавшего малыша помог, так называемый, «золотой час», сообщает Otyrar.kz





Сильный грохот и последовавший за ним взрыв в полночь 11 марта разбудил жителей улицы Аль-Фараби. Спустя несколько минут окрестности осветил высокий столб пламени — это загорелся местный газопровод. Как позже выяснили прибывшие по вызову полицейские, на пересечении улиц Аль-Фараби и Юсупова столкнулись джип Тойота Ландкрузер и легковая автомашина Тойота Камри.





Ребёнка, извлеченного из салона автомобиля, врачи скорой помощи в критическом предагональном состоянии доставили в областную детскую больницу. Медики диагностировали сотрясение головного мозга, открытую-черепно-мозговую травму, многочисленные переломы и разрыв печени. Уже через несколько минут после поступления малыша в больницу, к лечению приступили лучшие специалисты области.





«У нас есть принцип «золотой час». В течении часа мы собрали всех специалистов, нейрохирургов, травматологов, окулистов, хирургов, невропатологов. И сделали операцию. Остановили кровотечение, сделали санацию, перевязку конечностей. У маленьких детей адптационный период короткий. Не смотря на то, что малышка поступила в крайне тяжёлом состоянии, была большая кровопотеря, гемоглобин составлял 60, ребенок сегодня пришел в себя…», - сказал Ануарбек Маймаков, главный врач Областной детской больницы.





Свидетели происшествия рассказали — Камри выехала с второстепенной улицы и протаранила внедорожник, двигавшийся по главной дороге. От сильного удара джип несколько раз перевернулся и влетел в частный двор, по дороге задев газопровод.





По словам Салтанат Каракозова, начальника управления ДВД ЮКО, на месте дорожно-транспортного происшествия погибли мужчина-водитель автомашины Ландкрузер, 1972 года рождения, а так же его супруга, 1981 года рождения. Ребенок погибшей супружеской пары, 2011 года рождения, который тоже находился в машине, был доставлен в областную детскую больницу с травмами.



