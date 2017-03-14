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"Красота - страшная сила": в Сети шокированы внешним видом судьи

14 марта 2017, 09:25

Её внешность сравнили с обликом таких персонажей, как злодей Джокер из «Бэтмена», героиней «Русалочки» Урсулой.


В Сети невероятное количество просмотров и комментариев собирает фотография украинской судьи Аллы Бандура, пишет РИА Новости Украина.

Немолодая полная дама предстает на ней в нелепом и даже пугающем виде – главным образом из-за плохо наложенной косметики, напоминающей дешевый театральный грим. Разумеется, общественность не могла пройти мимо столь запоминающегося изображения и незамедлительно превратила ее в новый мем, передает eg.ru.

Женщину объявили «истинным лицом судебной реформы» и «судьей Линчем», а ее внешность сравнили с обликом таких персонажей, как злодей Джокер из «Бэтмена», героиней «Русалочки» Урсулой. Кое-кто заявил, что этим фото можно пугать детей или, к примеру, отваживать воров. А некоторые пользователи решили, что Алла Бандура является тайной фанаткой группы Kiss, и предложили выдвинуть ее кандидатуру на «Евровидение».





Фото: соцсети

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