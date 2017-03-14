Президент издал указ по реализации поправок в Конституцию РК

Правительству РК в двухмесячный срок необходимо принять меры, обеспечивающие приведение законодательных актов в соответствие с данным законом.

Глава государства Нурсултан Назарбаев в целях реализации закона Республики Казахстан от 10 марта 2017 года «О внесении изменений и дополнений в Конституцию Республики Казахстан» издал указ, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Акорды.





Так, центральным и местным государственным органам всех уровней, органам местного самоуправления поручено принять все необходимые меры по обеспечению бесперебойного функционирования государственного аппарата в условиях расширенного объема полномочий и ответственности Парламента, Правительства и иных государственных органов.





Парламенту РК рекомендовано принять меры, обеспечивающие деятельность Парламента и его Палат в соответствии с требованиями закона от 10 марта 2017 года «О внесении изменений и дополнений в Конституцию Республики Казахстан».





Правительству Казахстана поручено оперативно провести анализ и оценку функциональной готовности центральных и местных исполнительных органов к работе с дополнительным объемом полномочий и принять меры, обеспечивающие эффективное функционирование системы исполнительных органов в новых организационно-правовых условиях.





Также в указе говорится, что в порядке законодательной инициативы Президента РК на рассмотрение Мажилиса Парламента Республики Казахстан будут внесены:





- проект Конституционного закона, предусматривающий приведение в соответствие с законом конституционных законов «О Президенте Республики Казахстан», «О Первом Президенте Республики Казахстан – Лидере Нации», «О Парламенте Республики Казахстан и статусе его депутатов», «О Правительстве Республики Казахстан», «О Конституционном Совете Республики Казахстан», «О судебной системе и статусе судей Республики Казахстан», «О выборах в Республике Казахстан», «О республиканском референдуме»;

- проект нового закона Республики Казахстан «О прокуратуре».





Кроме того, Администрации Президента РК совместно с заинтересованными государственными органами поручено обеспечить разработку и внесение на рассмотрение Президента Республики Казахстан проектов законодательных актов, предусмотренных пунктом 4 настоящего Указа; принять меры по приведению действующих актов Президента Республики Казахстан в соответствие с законом.





Правительству РК в двухмесячный срок необходимо принять меры, обеспечивающие приведение иных законодательных актов в соответствие с законом, а также обеспечить проведение ревизии актов Правительства, центральных и местных исполнительных органов, а также маслихатов и приведение их в соответствие с указанным законом.





Конституционному Совету, Верховному Суду, Центральной избирательной комиссии Республики Казахстан, а также государственным органам, непосредственно подчиненным и подотчетным Президенту поручено принять меры по пересмотру и приведению принятых ими нормативных правовых актов в соответствие с законом.





Министерству иностранных дел РК - обеспечить доведение до зарубежных и международных партнеров Казахстана информации о сути и содержании произведенных в соответствии с конституционной реформой изменений в государственном устройстве страны.





Администрации Президента РК и Правительству - принять иные меры по реализации настоящего Указа.





Настоящий Указ вводится в действие со дня подписания.



