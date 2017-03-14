Китай хочет через Казахстан выходить к портам Северного Ледовитого океана
14 марта 2017, 09:40
Для строительства транспортно-логистического центра в Петропавловске выделено 132 гектара земли.
Китай построит в Петропавловске крупный транспортно-логистический центр, чтобы выйти на порты Северного Ледовитого океана, сообщил на брифинге заместитель руководителя управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог Северо-Казахстанской области Мереке Даулетбаев.
"Китай хочет использовать Петропавловск как транзитный коридор для выхода на порты Северного Ледовитого океана в России", — сообщил Даулетбаев. По его словам, земельный участок площадью 123 гектара для строительства такого центра уже выделен. Выделенная земля находится в Рабочем поселке на соединении железнодорожных путей Российской железной дороги (РЖД) и "Қазақстан теміржолы" (КТЖ). Петропавловск — станция Южно-Уральской железной дороги, входящей в состав РЖД.
"Уже в этом году планируется начать реализацию проекта "Строительство транспортно-логистического центра в Петропавловске" на сумму 100 миллионов долларов с 90-процентным участием китайской компании Beijing Construction and Engineering Company и 10-процентным участием казахстанской компании — ТОО "GrandStroyAstana". Петропавловск имеет очень выгодное географическое положение, здесь пересекается множество автомобильных и железнодорожных путей — Транссибирская магистраль, Трансазиатская магистраль, автомобильные дороги Петропавловск — Астана, Челябинск — Новосибирск. Учитывая эти моменты, наши партнеры посчитали выгодным их использовать и вышли с предложением к руководству области", — пояснил Даулетбаев.
По его данным, на объекте планируется создать не менее 1500 новых рабочих мест.
"На выделенном земельном участке будет развернуто огромное строительство: запланировано построить склады класса А — с высокими требованиями к условиям содержания и хранения продуктов, цеха по переработке продуктов как производимых на территории нашей области, так и привозимых из-за границы, цеха по переработке и пакетированию той продукции, которая сюда будет поступать, а также мельницы. Кроме того, планируется построить несколько железнодорожных веток — дополнительных подъездных путей", — проинформировал Даулетбаев.
Он также сообщил, что китайская компания уже готова поставлять сюда свою продукцию.
Источник: Sputnik Казахстан
© Foto: КТЖ
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