Китай хочет через Казахстан выходить к портам Северного Ледовитого океана

Китай построит в Петропавловске крупный транспортно-логистический центр, чтобы выйти на порты Северного Ледовитого океана, сообщил на брифинге заместитель руководителя управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог Северо-Казахстанской области Мереке Даулетбаев.

"Китай хочет использовать Петропавловск как транзитный коридор для выхода на порты Северного Ледовитого океана в России", — сообщил Даулетбаев. По его словам, земельный участок площадью 123 гектара для строительства такого центра уже выделен. Выделенная земля находится в Рабочем поселке на соединении железнодорожных путей Российской железной дороги (РЖД) и "Қазақстан теміржолы" (КТЖ). Петропавловск — станция Южно-Уральской железной дороги, входящей в состав РЖД.

"Уже в этом году планируется начать реализацию проекта "Строительство транспортно-логистического центра в Петропавловске" на сумму 100 миллионов долларов с 90-процентным участием китайской компании Beijing Construction and Engineering Company и 10-процентным участием казахстанской компании — ТОО "GrandStroyAstana". Петропавловск имеет очень выгодное географическое положение, здесь пересекается множество автомобильных и железнодорожных путей — Транссибирская магистраль, Трансазиатская магистраль, автомобильные дороги Петропавловск — Астана, Челябинск — Новосибирск. Учитывая эти моменты, наши партнеры посчитали выгодным их использовать и вышли с предложением к руководству области", — пояснил Даулетбаев.





По его данным, на объекте планируется создать не менее 1500 новых рабочих мест.



