Турция приостанавливает дипломатические контакты с Нидерландами

"Мы делаем ровно то же самое, что делают и они по отношению к нам", - сказал турецкий вице-премьер.

Турция вынуждена приостановить дипломатические контакты на высоком уровне с Нидерландами на фоне продолжающегося дипломатического конфликта, заявил турецкий вице-премьер Нуман Куртулмуш. Он также заявил о возможности пересмотра соглашения с Евросоюзом о миграции , передает , передает Русская служба ВВС





"Мы делаем ровно то же самое, что делают и они по отношению к нам. Мы не позволим рейсам с дипломатами из Нидерландов приземляться в Турции или использовать наше воздушное пространство. Создавшие этот кризис несут ответственность за его урегулирование", - сказал Куртулмуш.





В субботу нидерландские власти не разрешили двум турецким министрам - сначала главе МИД Турции Мевлюту Чавушоглу, а позже министру по делам семьи и социальной политики Турции Фатиме Бетюль Саям Кайе - выступить в Роттердаме перед гражданами Турции, живущими в Нидерландах.





Власти Нидерландов не разрешили Чавушоглу въехать в страну, а Фатиму Бетюль Сайян Кайе эскортировали к немецкой границе.

Турецкие чиновники собирались убедить своих сограждан поддержать изменения в конституции Турции, значительно расширяющие полномочия президента. Референдум по этому вопросу назначен на 16 апреля.





Ранее власти Австрии, Германии и Швейцарии также запретили выступления турецких официальных лиц, сославшись на возможные проблемы безопасности.





После этого президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сравнил Нидерланды с "банановой республикой", потребовал от международных организаций ввести против этой страны санкции и обвинил страны Запада в исламофобии. "Я говорил, что с нацизмом покончено, но я ошибался, нацизм жив на Западе", - заявил он.



