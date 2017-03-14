Турция приостанавливает дипломатические контакты с Нидерландами
14 марта 2017, 09:42
"Мы делаем ровно то же самое, что делают и они по отношению к нам", - сказал турецкий вице-премьер.
Турция вынуждена приостановить дипломатические контакты на высоком уровне с Нидерландами на фоне продолжающегося дипломатического конфликта, заявил турецкий вице-премьер Нуман Куртулмуш. Он также заявил о возможности пересмотра соглашения с Евросоюзом о миграции, передает Русская служба ВВС.
"Мы делаем ровно то же самое, что делают и они по отношению к нам. Мы не позволим рейсам с дипломатами из Нидерландов приземляться в Турции или использовать наше воздушное пространство. Создавшие этот кризис несут ответственность за его урегулирование", - сказал Куртулмуш.
В субботу нидерландские власти не разрешили двум турецким министрам - сначала главе МИД Турции Мевлюту Чавушоглу, а позже министру по делам семьи и социальной политики Турции Фатиме Бетюль Саям Кайе - выступить в Роттердаме перед гражданами Турции, живущими в Нидерландах.
Власти Нидерландов не разрешили Чавушоглу въехать в страну, а Фатиму Бетюль Сайян Кайе эскортировали к немецкой границе.
Турецкие чиновники собирались убедить своих сограждан поддержать изменения в конституции Турции, значительно расширяющие полномочия президента. Референдум по этому вопросу назначен на 16 апреля.
Ранее власти Австрии, Германии и Швейцарии также запретили выступления турецких официальных лиц, сославшись на возможные проблемы безопасности.
После этого президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сравнил Нидерланды с "банановой республикой", потребовал от международных организаций ввести против этой страны санкции и обвинил страны Запада в исламофобии. "Я говорил, что с нацизмом покончено, но я ошибался, нацизм жив на Западе", - заявил он.
Фото: ria.ru
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