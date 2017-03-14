В Алматы прочипируют всех кошек и собак

Цифровая электронная база будет отражать численность питомцев, состояние их здоровья, а также данные их хозяев, передает Хабар 24.

Жители жалуются: дворы многоэтажек стали опасной зоной. Стаи бродячих собак пугают и взрослых, и детей. Отловленных животных ветврачи привозят сюда, но только часть из них потом вновь может оказаться на свободе.

«Прежде чем заводить собаку, надо задуматься, смогу её содержать или не смогу? Вот вопрос в чём. По международным правилам каждый питомец должен иметь ветеринарный паспорт и регулярно получать прививки: раз в год от бешенства, каждые три месяца от паразитов», - говорит замдиректора Центра ветеринарии по городу Алматы Жылкелди Тлесбаев.

По международным правилам каждый питомец должен иметь ветеринарный паспорт и регулярно получать прививки: раз в год от бешенства, каждые три месяца от паразитов.

Чтобы отслеживать соблюдение этих требований и вести учет, в Алматы создадут единую базу. Пока под электронный контроль попадут лишь домашние животные, чипировать собак и кошек начнут уже через месяц. Работы много: только на 140 тысяч домов частного сектора Алматы приходится порядка 200 тысяч питомцев.

«Тогда мы сможем отслеживать. Если вдруг животное чипированное попадает в отлов, в изолятор временного содержания, то хозяевам будут делать предупреждение о том, что они нарушают правила содержания», - пояснил член рабочей группы по мониторингу работы Центра ветеринарии Мархабат Мадияров.

За прошлый год специалисты Центра ветеринарии отловили 24 тысячи собак, и только около 2 тысяч вернули владельцам или смогли пристроить в новые семьи.